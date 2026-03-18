Βηρυτός: Η στιγμή που ισραηλινός βομβαρδισμός κατεδαφίζει κτήριο 22 ορόφων, δείτε βίντεο
Βηρυτός Λιβανος βομβαρδισμός Ισραήλ Χεζμπολάχ

Το κτήριο είχε γίνει στόχος και στις 12 Μαρτίου καθώς θεωρείται ότι η Χεζμπολάχ το χρησιμοποιούσε για να αποθηκεύει χρήματα

Στόχος βομβαρδισμού από το Ισραήλ έγινε το πρωί της Τετάρτης ένα πολυώροφο κτήριο στην κεντρική Βηρυτό.

Όπως φαίνεται στα βίντεο, το 22οροφο κτήριο στην περιοχή Μπασούρα κατεδαφίστηκε από το χτύπημα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής να την εκκενώσουν μια ώρα πριν το χτύπημα.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες αυτή ήταν η τέταρτη φορά που το εν λόγω κτήριο έγινε στόχος ισραηλινών βομβαρδισμών.



Τα τρία προηγούμενα χτυπήματα είχαν γίνει στις 12 Μαρτίου καθώς η εκτίμηση του Ισραήλ ήταν ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε το κτήριο για να αποθηκεύει χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτεί τον αγώνα της.

Το κτήριο που κατεδαφίστηκε βρισκόταν κοντά στο γραφείο του πρωθυπουργού του Λιβάνου και σε άλλα κυβερνητικά γραφεία.
