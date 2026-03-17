Συνελήφθη στη Νορβηγία ο Τόμι Όλσεν της ΜΚΟ Aegean Boat Report για εγκληματική οργάνωση και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα
Οι ελληνικές Αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Νορβηγό επικεφαλής της ΜΚΟ Aegean Boat Report
Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, ο Τόμι Όλσεν συνελήφθη στο σπίτι του στο Τρόμσο της Νορβηγίας, μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα νορβηγικά Μέσα.
Από το 2017, ο Όλσεν διαχειρίζεται την ΜΚΟ Aegean Boat Report, που φέρεται να βοηθά τους πρόσφυγες που φτάνουν με βάρκες στην Ελλάδα. Για το έργο του αυτό, είχε, μεταξύ άλλων, προταθεί για το βραβείο «Πρόσωπο της Χρονιάς του Τρόμσο».
Σύμφωνα με την εφημερίδα «vg.no» κατηγορείται από τις ελληνικές αρχές για κατασκοπεία, λαθρομεταφορά ανθρώπων και εγκληματική δραστηριότητα, με τις κατηγορίες αυτές να επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι και 15 ετών στην Ελλάδα. Τη Δευτέρα το βράδυ βγήκε η απόφαση του Πρωτοδικείου του Τρόμσο ότι ο Όλσεν μπορεί να εκδοθεί στην Ελλάδα.
Ο συνήγορος του Όλσεν, Μπρίνουλφ Ρίσνες δηλώνει ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης. «Κατά τη γνώμη μας, προφανώς δεν υπάρχουν λόγοι για έκδοση» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Είχαμε ελπίδα ότι το δικαστήριο θα εξετάσει το θέμα λίγο πιο διεξοδικά. Έχουν δίκιο στο ότι χρειάζονται πολλά για να αρνηθεί κανείς την έκδοση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά υπάρχει ωστόσο ένα όριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διερευνήσει κανείς. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο λάθος του δικαστηρίου. Για να αποφασίσει αν υπάρχουν θεμελιώδη λάθη στην αίτηση έκδοσης, πρέπει να εμβαθύνει αρκετά στο θέμα και στην υπόθεση. Πιστεύουμε ότι το δικαστήριο δεν το έκανε σε επαρκή βαθμό».
Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι ο Όλσεν θα παραμείνει υπό κράτηση για μία εβδομάδα καθώς η αποφυλάκιση θα ενέχει κίνδυνο διαφυγής από τη χώρα.
«Ο Όλσεν πιστεύει ότι δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έχει ασχοληθεί μόνο με ανθρωπιστική βοήθεια και έχει δεχτεί αιτήματα από ανθρώπους σε κίνδυνο που χρειάζονται συμβουλές για το πώς να φτάσουν σε ασφαλές μέρος. Έχει συνεργαστεί σημαντικά με την ελληνική και την τουρκική ακτοφυλακή, για παράδειγμα» δηλώνει επίσης ο συνήγορός του.
Από τη μεριά του, ο Εισαγγελέας, Μπεντ Στραντ απάντησε στον Ρίσνες πως «Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο έχει υπογραφεί από όλες τις χώρες της ΕΕ προβλέπεται ότι δεν πρέπει να αμφισβητούμε τις ξένες αρχές, αλλά να σεβόμαστε τα δικά τους δικαστικά συστήματα. Επομένως, στο νορβηγικό δικαστικό σύστημα πρέπει να βασιζόμαστε στις υποψίες τους, εκτός αν θεωρούμε ότι είναι προφανώς λανθασμένες. Έχουμε εξετάσει το θέμα και δεν βρήκαμε τίποτα που να φαίνεται προφανώς λανθασμένο, δεν πληρείται κανένας από τους υποχρεωτικούς λόγους απόρριψης».
Ο ίδιος μιλώντας στην εφημερίδα VG λέει επίσης ότι ο Όλσεν μπορεί να τεθεί και υπό κατ' οίκον περιορισμό: «Ο κίνδυνος διαφυγής αφορά την Ελλάδα, δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται να βρίσκεται σε κελί απομόνωσης στη Νορβηγία».
Ο Όλσεν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στην Ελλάδα, ότι είχε επαφή με πρόσφυγες και ότι κατέγραψε γεγονότα που αφορούν την άφιξη προσφύγων στην Ελλάδα.
Το αν ο Όλσεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που αναφέρονται στην κατηγορία, το δικαστήριο θεωρεί ότι είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί από το κράτος που εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύλληψη και την έκδοσή του.
