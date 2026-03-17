Σήμερα η συνάντηση Στάρμερ με Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ: Στο Λονδίνο και ο Μαρκ Ρούτε
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Κιρ Στάρμερ Μάρκ Ρούτε

Σήμερα η συνάντηση Στάρμερ με Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ: Στο Λονδίνο και ο Μαρκ Ρούτε

Τι αναμένεται να συζητήσουν ο Βρετανός πρωθυπουργός με τον Ουκρανό πρόεδρο - Θα έχουν συνομιλίες και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ

Σήμερα η συνάντηση Στάρμερ με Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ: Στο Λονδίνο και ο Μαρκ Ρούτε
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντήσει σήμερα στο Λονδίνο τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για να συμφωνήσουν σε μια στενότερη αμυντική και βιομηχανική συνεργασία, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν σε μια διευρυμένη διακήρυξη με στόχο την κοινή παραγωγή και προμήθεια drones και άλλων στρατιωτικών τεχνολογιών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Βρετανία και η Ουκρανία θα αναζητήσουν επίσης ευκαιρίες για αυξημένη συνεργασία στους τομείς της βιομηχανίας και της τεχνολογίας με άλλες χώρες, προσθέτει η ανακοίνωση.

Και ο Ρούτε στο Λονδίνο

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το Λονδίνο για συνομιλίες με τον Στάρμερ και τον Ζελένσκι σχετικά με την ευρωατλαντική ασφάλεια και τις προσπάθειες διασφάλισης ειρήνης διαρκείας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

«Drones, ηλεκτρονικός πόλεμος και ταχεία καινοτομία στο πεδίο της μάχης είναι σήμερα κεντρικής σημασίας για την εθνική και οικονομική ασφάλεια και αυτό έχει απλά μεγεθυνθεί περαιτέρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Στάρμερ στην ανακοίνωσή του.
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

