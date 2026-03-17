Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Σήμερα η συνάντηση Στάρμερ με Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ: Στο Λονδίνο και ο Μαρκ Ρούτε
Τι αναμένεται να συζητήσουν ο Βρετανός πρωθυπουργός με τον Ουκρανό πρόεδρο - Θα έχουν συνομιλίες και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντήσει σήμερα στο Λονδίνο τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για να συμφωνήσουν σε μια στενότερη αμυντική και βιομηχανική συνεργασία, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.
Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν σε μια διευρυμένη διακήρυξη με στόχο την κοινή παραγωγή και προμήθεια drones και άλλων στρατιωτικών τεχνολογιών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ντάουνινγκ Στριτ.
Η Βρετανία και η Ουκρανία θα αναζητήσουν επίσης ευκαιρίες για αυξημένη συνεργασία στους τομείς της βιομηχανίας και της τεχνολογίας με άλλες χώρες, προσθέτει η ανακοίνωση.
«Drones, ηλεκτρονικός πόλεμος και ταχεία καινοτομία στο πεδίο της μάχης είναι σήμερα κεντρικής σημασίας για την εθνική και οικονομική ασφάλεια και αυτό έχει απλά μεγεθυνθεί περαιτέρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Στάρμερ στην ανακοίνωσή του.
Και ο Ρούτε στο ΛονδίνοΟ γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το Λονδίνο για συνομιλίες με τον Στάρμερ και τον Ζελένσκι σχετικά με την ευρωατλαντική ασφάλεια και τις προσπάθειες διασφάλισης ειρήνης διαρκείας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα