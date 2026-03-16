«Κοιτάξτε την, είναι εκπληκτική»: Η 17χρονη που σέρβιρε καφέ στον Νετανιάχου έγινε viral στα social media
«Κοιτάξτε την, είναι εκπληκτική»: Η 17χρονη που σέρβιρε καφέ στον Νετανιάχου έγινε viral στα social media
Η νεαρή κοπέλα που πήρε παραγγελία από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σε βίντεο που συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, έκανε μόλις τη δεύτερη βάρδιά της - Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μαγαζί μετά από την προβολή του βίντεο
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσίευσε την Κυριακή ένα βίντεο με στόχο να διαψεύσει φήμες που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο ότι είχε σκοτωθεί από ιρανικό βομβαρδισμό. Το βίντεο, που γυρίστηκε σε καφέ, έγινε γρήγορα viral με περίπου 60 εκατομμύρια μόνο στο X. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των χρηστών, κυρίως εντός Ισραήλ, στράφηκε σε ένα απρόσμενο πρόσωπο: τη νεαρή που του σέρβιρε τον καφέ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 17χρονη κοπέλα που εργαζόταν στο καφέ και βρισκόταν μόλις στη δεύτερη βάρδιά της. Η ξαφνική δημοσιότητα φαίνεται ότι την οδήγησε να ανοίξει μέσα στη νύχτα λογαριασμό στην πλατφόρμα X, όπου έγραψε: «Ναι, αυτή είμαι χαχαχαχαχαχαχαχα, αλλά δεν είμαι barista – απλώς πήρα την παραγγελία».
Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, όταν έγινε σαφές ότι η δημοσιότητα που προκάλεσε το βίντεο ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενε, οι γονείς της επικοινώνησαν με ισραηλινά μέσα, ζητώντας να προστατευθεί η ιδιωτικότητά της και να μην δημοσιοποιηθεί το πλήρες όνομά της.
Οι γονείς της τόνισαν επίσης ότι αρκετές από τις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουν υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη. Στο αρχικό βίντεο του Νετανιάχου, η νεαρή εμφανίζεται για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
Στο καφέ, όπου γυρίστηκε το βίντεο, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι μετά τη δημοσίευσή του έχει ξεσπάσει έντονη αναστάτωση γύρω από την επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει και απειλές από φιλοπαλαιστινιακούς χρήστες.
«Δέχομαι εχθρικά σχόλια από αραβικά δίκτυα όλο το βράδυ», δήλωσε στην ιστοσελίδα mako η Στέφανι, επικεφαλής σεφ του καφέ. «Μπήκαν στον λογαριασμό μου στο Instagram, τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό, και γράφουν πολύ σκληρά πράγματα».
Η συζήτηση ξεκίνησε όταν χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να εστιάζουν στη φωτογραφία της νεαρής. Στην πλατφόρμα X εμφανίστηκαν εκατοντάδες αναρτήσεις και σχόλια. «Απλώς κοιτάξτε την», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι πρόσθεσαν: «Είναι τόσο όμορφη», «Είναι εκπληκτική», «Πρέπει να έρθω στο Τελ Αβίβ το συντομότερο δυνατό», «Είναι το νέο μου crush», «Τα πιο όμορφα κορίτσια είναι οι Εβραίες», ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Εντάξει, αυτό ήταν – το Ισραήλ κέρδισε».
Παράλληλα όμως εμφανίστηκαν και σχόλια με αντισημιτικό και αντιϊσραηλινό περιεχόμενο. Μεταξύ άλλων, χρήστες δημοσίευσαν προσβλητικά μηνύματα και ειρωνικά σχόλια που αναφέρονταν στο Ολοκαύτωμα.
Ορισμένοι χρήστες επιχείρησαν επίσης να ανακαλύψουν την ταυτότητα της νεαρής, απευθυνόμενοι ακόμη και στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok. «Ποια είναι αυτή η κοπέλα; Είναι πραγματική; Είναι εικόνα που δημιουργήθηκε από AI;», ρώτησε ένας χρήστης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 17χρονη κοπέλα που εργαζόταν στο καφέ και βρισκόταν μόλις στη δεύτερη βάρδιά της. Η ξαφνική δημοσιότητα φαίνεται ότι την οδήγησε να ανοίξει μέσα στη νύχτα λογαριασμό στην πλατφόρμα X, όπου έγραψε: «Ναι, αυτή είμαι χαχαχαχαχαχαχαχα, αλλά δεν είμαι barista – απλώς πήρα την παραγγελία».
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu posts video of himself getting coffee as proof of life after a hoax circulated saying he had been killed.— Benny Johnson (@bennyjohnson) March 15, 2026
Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, όταν έγινε σαφές ότι η δημοσιότητα που προκάλεσε το βίντεο ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενε, οι γονείς της επικοινώνησαν με ισραηλινά μέσα, ζητώντας να προστατευθεί η ιδιωτικότητά της και να μην δημοσιοποιηθεί το πλήρες όνομά της.
Οι γονείς της τόνισαν επίσης ότι αρκετές από τις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουν υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη. Στο αρχικό βίντεο του Νετανιάχου, η νεαρή εμφανίζεται για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
Στο καφέ, όπου γυρίστηκε το βίντεο, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι μετά τη δημοσίευσή του έχει ξεσπάσει έντονη αναστάτωση γύρω από την επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει και απειλές από φιλοπαλαιστινιακούς χρήστες.
«Δέχομαι εχθρικά σχόλια από αραβικά δίκτυα όλο το βράδυ», δήλωσε στην ιστοσελίδα mako η Στέφανι, επικεφαλής σεφ του καφέ. «Μπήκαν στον λογαριασμό μου στο Instagram, τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό, και γράφουν πολύ σκληρά πράγματα».
Η συζήτηση ξεκίνησε όταν χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να εστιάζουν στη φωτογραφία της νεαρής. Στην πλατφόρμα X εμφανίστηκαν εκατοντάδες αναρτήσεις και σχόλια. «Απλώς κοιτάξτε την», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι πρόσθεσαν: «Είναι τόσο όμορφη», «Είναι εκπληκτική», «Πρέπει να έρθω στο Τελ Αβίβ το συντομότερο δυνατό», «Είναι το νέο μου crush», «Τα πιο όμορφα κορίτσια είναι οι Εβραίες», ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Εντάξει, αυτό ήταν – το Ισραήλ κέρδισε».
Παράλληλα όμως εμφανίστηκαν και σχόλια με αντισημιτικό και αντιϊσραηλινό περιεχόμενο. Μεταξύ άλλων, χρήστες δημοσίευσαν προσβλητικά μηνύματα και ειρωνικά σχόλια που αναφέρονταν στο Ολοκαύτωμα.
Ορισμένοι χρήστες επιχείρησαν επίσης να ανακαλύψουν την ταυτότητα της νεαρής, απευθυνόμενοι ακόμη και στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok. «Ποια είναι αυτή η κοπέλα; Είναι πραγματική; Είναι εικόνα που δημιουργήθηκε από AI;», ρώτησε ένας χρήστης.
She’s not even trying to look pretty… this is the barista in Benjamin Netanyahu’s coffee video. 🥰 pic.twitter.com/E5vLUkX2u8— Am Yisrael Chai 🐙 (@AmYisraelChai_X) March 15, 2026
Το Grok απάντησε ότι μια από τις εικόνες που κυκλοφορούν, είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Η απάντηση αυτή δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, καθώς οι πιο καθαρές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με εργαλεία AI.
