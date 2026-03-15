«Πεθαίνει» για καφέ ο Νετανιάχου, δεν είναι νεκρός: Δείτε το βίντεο με το οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαψεύδει τις φήμες περί θανάτου του
Αγαπώ το έθνος μου μέχρι θανάτου, λέει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραγγέλνοντας καφέ
Μετά τις φήμες που διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σκοτώθηκε σε ιρανική επίθεση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter στο οποίο παραγγέλνει καφέ.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ λέει «είμαι νεκρός… για καφέ». «Αγαπώ το έθνος μου μέχρι θανάτου», λέει, «και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται», σύμφωνα με το Times of Israel. Ο Νετανιάχου σηκώνει και τα δύο του χέρια για να δείξει ότι έχει 10 δάχτυλα, μετά από φήμες ότι η τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Πέμπτη ήταν μια εκδοχή του δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη.
Ο Νετανιάχου είπε ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να βγουν από τα σπίτια τους για να πάρουν μια ανάσα καθαρού αέρα, αλλά να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια. Υποσχέθηκε επίσης ότι οι κυβερνητικοί περιορισμοί στις δραστηριότητες θα μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.
Νωρίτερα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέρριψε τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπονοούσαν ότι ο Νετανιάχου δολοφονήθηκε. Ανταποκριτής του Anadolu ρώτησε το γραφείο του Νετανιάχου εάν θα προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με τους «αυξανόμενους ισχυρισμούς στα social media περί δολοφονίας του» και πήρε την απάντηση πως πρόκειται για «ψευδείς ειδήσεις» και πως «ο πρωθυπουργός είναι μια χαρά».
אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026
