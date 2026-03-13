Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Η κιθάρα του Ντέιβιντ Γκίλμορ των Pink Floyd πωλήθηκε για 14,55 εκατ. και έγινε η ακριβότερη στην ιστορία
Μια από τις πιο εμβληματικές κιθάρες στην ιστορία της ροκ μουσικής πωλήθηκε για 14,55 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ τιμής για κιθάρα σε δημοπρασία. Πρόκειται για τη μαύρη Fender Stratocaster, γνωστή ως «The Black Strat», που χρησιμοποιούσε ο Ντέιβιντ Γκίλμορ των Pink Floyd.
Η ιστορία της «Black Strat»
Η «Black Strat» χρησιμοποιήθηκε σε έξι άλμπουμ των Pink Floyd και σε πολλές συναυλίες μεταξύ 1972 και 1983. Την περίοδο αυτή το βρετανικό συγκρότημα δημιούργησε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του, όπως:
“The Dark Side of the Moon”
“Wish You Were Here”
“Animals”
“The Wall”
“The Final Cut”
Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, ο Γκίλμορ σταμάτησε να χρησιμοποιεί την κιθάρα για περίπου δύο δεκαετίες, προτιμώντας μια άλλη Stratocaster. Την επανέφερε το 2014 για τις ηχογραφήσεις του τελευταίου άλμπουμ των Pink Floyd, “The Endless River”.
Η κιθάρα προερχόταν από τη συλλογή του δισεκατομμυριούχου Jim Irsay, πρώην ιδιοκτήτη της ομάδας Indianapolis Colts, ο οποίος πέθανε πέρυσι. Ο Irsay ήταν γνωστός για τη μεγάλη συλλογή αναμνηστικών της ποπ κουλτούρας, που περιλαμβάνει αντικείμενα από θρύλους της μουσικής. Ο ίδιος είχε αγοράσει τη συγκεκριμένη κιθάρα το 2019 σε δημοπρασία του Christie’s για λίγο πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια. Ο οίκος έχει προγραμματίσει τρεις ακόμη δημοπρασίες από τη συλλογή του μέσα στον μήνα.
Από τη συλλογή του Jim Irsay
