Πόλη-φάντασμα το Ντουμπάι: Καμήλες και άδειες ξαπλώστρες στις έρημες παραλίες που ήταν γεμάτες από κροίσους και influencers, βίντεο και φωτογραφίες

🚨 A Dubai resident shows empty beaches — no tourists, no crowds, just silence where there’s usually chaos.



Dubai’s famous shoreline looks unusually deserted as both residents and visitors seem to be missing. What’s really going on? 👀🌊 #Dubai #Irán pic.twitter.com/q7mYBNnXR5 — Mr Amit 🎬 (@RealityMasala1) March 11, 2026

Ανησυχία για το μέλλον

🇦🇪 ✋️ After the night attacks in #Dubai, beaches have been closed - tourists are prohibited from accessing the sea in the area of Palm Jumeirah and other coastal zones.



There are hardly any cars on the roads, and the streets are empty. People are staying in their homes or… pic.twitter.com/WnJ6VeqycP — Leonard Frank (@LeoonfrankFrank) March 1, 2026

«Η λάμψη έχει σίγουρα εξαφανιστεί»

Τα τραπέζια ήταν στρωμένα, τα μενού ήταν έτοιμα, η μουσική ακουγόταν δυνατά στο βάθος, αλλά δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου πελάτες.Τα παραλιακά κλαμπ και τα εστιατόρια μπορεί να μην έχουν κλείσει ακόμα, αλλά τα ανήσυχα πρόσωπα των μεταναστών εργατών που στέκονται έξω προσπαθώντας να προσελκύσουν κάποιον περαστικό, αφηγούνται τη δική τους ιστορία. Οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι από την ινδική υποήπειρο, την Αφρική και την Άπω Ανατολή είναι η ψυχή της οικονομίας του Ντουμπάι, αλλά οι δουλειές τους εξαρτώνται με τη σειρά τους από την παρουσία πλούσιων τουριστών από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.Ένας διευθυντής καφέ από το Πακιστάν δήλωσε στην Daily Mail: «Δεν το έχω ξαναδεί έτσι και όλοι ανησυχούν για το τι επιφυλάσσει το μέλλον. Οι ανοιξιάτικες διακοπές για τα παιδιά σχολείου ξεκινούν σήμερα και δεν υπάρχει σχεδόν κανένα παιδί από τη Δύση πουθενά».Ένας κάτοικος της περιοχής, αφγανο-γερμανικής υπηκοότητας, δήλωσε: «Οι επιθέσεις είναι πολύ τρομακτικές, αλλά ενώ τις έχω συνηθίσει, τόσοι άλλοι άνθρωποι, ειδικά οικογένειες, αποφάσισαν να φύγουν, για παν ενδεχόμενο. Κανονικά την Παρασκευή, η κυκλοφορία θα ήταν μπλοκαρισμένη και τα εστιατόρια και τα καταστήματα θα ήταν πολύ γεμάτα, αλλά το μέρος είναι τώρα μια πόλη-φάντασμα».«Έχω ακούσει από φίλους ότι σε μερικά από τα μεγάλα ξενοδοχεία και θέρετρα, οι προϊστάμενοι έχουν πει στο προσωπικό τους ότι πρέπει να πάρουν την άδειά τους μετ' αποδοχών τώρα επειδή δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου επισκέπτες τώρα, οπότε δεν υπάρχει τίποτα να κάνουν. Αν δεν τους έχει απομείνει άδεια, θα αναμένεται να ζήσουν με το τίποτα; Σχεδόν όλο το μεταναστευτικό προσωπικό έχει τις βίζες του συνδεδεμένες με τις δουλειές του, οπότε βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση», πρόσθεσε ο ίδιος.«Η λάμψη έχει σίγουρα εξαφανιστεί», δήλωσε στον Guardian ένας Βρετανός διευθυντής σε βρετανικό σχολείο εδώ και 16 χρόνια, που απασχολεί περισσότερους από 100 καθηγητές από το Ηνωμένο Βασίλειο στο σχολείο του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ισχυρίζεται ότι οι περισσότεροι είναι τόσο «βαθιά τραυματισμένοι και πραγματικά αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν» τον πόλεμο που έχουν φύγει και δεν θα επιστρέψουν ποτέ.Από την πλευρά του, ένας οδηγός ταξί που είδε το αυτοκίνητό του να καταστρέφεται σε πυραυλική επίθεση και είπε ότι η οικογένειά του τον παρακαλεί να επιστρέψει στο σπίτι του στο Πακιστάν. «Δεν θέλω να είμαι πια στο Ντουμπάι, δεν υπάρχει καμία δουλειά, δεν κερδίζουμε τίποτα από αυτόν τον πόλεμο και δεν βλέπω τον τουρισμό να επιστρέφει.Πολλοί οδηγοί ταξί σαν εμένα, σκεφτόμαστε να πάμε σε μια διαφορετική χώρα τώρα. Όλοι γνωρίζουν ότι το Ντουμπάι έχει τελειώσει», τόνισε.