Απαγόρευσε την είσοδο σε φωτογράφους που τράβηξαν μη κολακευτικές εικόνες του Πιτ Χέγκσεθ το Πεντάγωνο

Pentagon press photographers have been banned from briefings indefinitely for reportedly taking “unflattering” photos of Pete Hegseth. pic.twitter.com/vVp2l1PxZu — Headquarters (@HQNewsNow) March 11, 2026





Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών απαγόρευσε στους φωτογράφους των μέσων ενημέρωσης να παρευρίσκονται σε ενημερώσεις για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ , που το επιτελείο του χαρακτήρισε «μη κολακευτικές».Σύμφωνα με τη Washington Post , το Πεντάγωνο έλαβε την απόφαση να αποκλείσει τους φωτογράφους του Τύπου από τις ενημερώσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ που, σύμφωνα με το επιτελείο του, δεν τον παρουσίαζαν με κολακευτικό τρόπο.Όπως ανφέρει το ρεπορτάζ, η ενημέρωση της 2ας Μαρτίου πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά από κοινό στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, το οποίο σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.Ήταν επίσης η πρώτη φορά που ο υπουργός Άμυνας εμφανίστηκε στο βήμα της αίθουσας ενημέρωσης από τις 26 Ιουνίου.Πολλά διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, μεταξύ των οποίων το Associated Press, το Reuters και το Getty Images, είχαν στείλει φωτογράφους στην ενημέρωση που παραχώρησαν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.Ωστόσο, αφού οι φωτογράφοι δημοσίευσαν εικόνες από την ενημέρωση — οι οποίες έχουν ευρεία διάδοση καθώς αδειοδοτούνται και αναπαράγονται από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο — μέλη του επιτελείου του Χέγκσεθ ανέφεραν σε συναδέλφους τους ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι με τον τρόπο που απεικονιζόταν ο υπουργός.Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την απόφαση, οι συνεργάτες του Χέγκσεθ αποφάσισαν στη συνέχεια να αποκλείσουν τους φωτογράφους από τις δύο επόμενες ενημερώσεις στο Πεντάγωνο, στις 4 και στις 10 Μαρτίου.Σε γραπτή δήλωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, ανέφερε:«Για να αξιοποιείται αποτελεσματικά ο χώρος στην αίθουσα ενημέρωσης του Πενταγώνου, επιτρέπουμε έναν εκπρόσωπο ανά ειδησεογραφικό οργανισμό εφόσον δεν διαθέτει διαπίστευση, εξαιρουμένων των δημοσιογραφικών “pool”. Οι φωτογραφίες από τις ενημερώσεις δημοσιεύονται άμεσα στο διαδίκτυο για χρήση από το κοινό και τον Τύπο. Αν αυτό επηρεάζει το επιχειρηματικό μοντέλο ορισμένων μέσων ενημέρωσης, θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υποβάλουν αίτηση για διαπίστευση στο Πεντάγωνο».Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι, αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Χέγκσεθ να αποκλείσει τους φωτογράφους.

Συνεχής η... κόντρα με τον Τύπο Ο Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, έχει έρθει επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με τον Τύπο από τότε που επικυρώθηκε ο διορισμός του στην αρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.



Οι εντάσεις κορυφώθηκαν τον Οκτώβριο, όταν εκατοντάδες διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι του Πενταγώνου παρέδωσαν τις διαπιστεύσεις τους και δεκάδες αποχώρησαν από το κτίριο, αρνούμενοι να υπογράψουν νέα πολιτική που απαγόρευε στους δημοσιογράφους να ζητούν οποιαδήποτε πληροφορία δεν είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση.



Μάλιστα, τότε η εφημερίδα New York Times και ο δημοσιογράφος της Τζούλιαν Ε. Μπαρνς κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική παραβιάζει τις συνταγματικές εγγυήσεις για την ελευθερία του Τύπου και τη δίκαιη διαδικασία. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσιγκτον εξετάζει αιτήματα για συνοπτική κρίση μετά τις προφορικές αγορεύσεις που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή.



Μετά τη μαζική αποχώρηση δημοσιογράφων — μεταξύ των οποίων και της εφημερίδας Washington Post — συγκροτήθηκε ένα νέο σώμα δημοσιογράφων, σε μεγάλο βαθμό με δεξιό πολιτικό προσανατολισμό. Οι δημοσιογράφοι αυτοί συμμετείχαν αργότερα σε συνάντηση γνωριμίας με τον Χέγκσεθ τον Δεκέμβριο και σε ενημέρωση Τύπου με τον Γουίλσον. Ωστόσο, μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ο Χέγκσεθ δεν είχε πραγματοποιήσει ενημέρωση μπροστά σε κάμερες για το νέο αυτό σύνολο μέσων.



'Αγνωστος ο αριθμός των φωτογραφιών Η κατάσταση άλλαξε μετά τα πλήγματα στο Ιράν. Η ενημέρωση Τύπου της 2ας Μαρτίου από τον Χέγκσεθ και τον Κέιν είχε αρχικά προγραμματιστεί να απευθύνεται μόνο στα νέα διαπιστευμένα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, όταν το Πεντάγωνο ζήτησε τηλεοπτική κάμερα από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, οι δημοσιογράφοι που είχαν επιστρέψει τις διαπιστεύσεις τους διαπραγματεύθηκαν συμφωνία που επέτρεψε σε ορισμένους από αυτούς να εισέλθουν στην αίθουσα ενημέρωσης, όπως ανέφερε στο δικαστήριο την Παρασκευή δικηγόρος της Ένωσης Δημοσιογράφων του Πενταγώνου.



Παραμένει ασαφές αν μία συγκεκριμένη φωτογραφία — ή το σύνολο των εικόνων που τραβήχτηκαν εκείνη την ημέρα — προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του επιτελείου του Χέγκσεθ. Σύμφωνα με δύο ακόμη άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω φόβου αντιποίνων, όταν οι φωτογράφοι εμφανίστηκαν στην ενημέρωση της περασμένης Τετάρτης δεν τους επετράπη να εισέλθουν.



Έκτοτε, στις ενημερώσεις του Πενταγώνου επιτρέπεται η παρουσία μόνο των φωτογράφων που ανήκουν στο προσωπικό του ίδιου του Υπουργείου Άμυνας.