Μήνυμα του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Μπορείς να τρέξεις, μπορείς να κρυφτείς αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν
Μέχρι στιγμής ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί δημόσια
Μήνυμα προς τον νέο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί δημόσια έστειλε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.
Μετά τη συμπλήρωση τριών 24ωρων από την εκλογή, ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ούτε δημόσια, ούτε σε κάποιο βίντεο, ούτε με γραπτή ανακοίνωση. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, μάλιστα, από συγκέντρωση στην Τεχεράνη την Τρίτη, αντί για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίστηκε ένα χάρτινο ομοίωμά του.
Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter, απευθύνεται στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δείχνοντάς τον σε χάρτινο ομοίωμα και γράφοντας: «Μπορείς να τρέξεις, μπορείς να κρυφτείς αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν».
Στο μεταξύ, η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους αναφέρει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια.
You can run. You can hide.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 11, 2026
But cardboard regimes fold. pic.twitter.com/r4rPLLk8o9
Mojtaba Khamenei couldn’t turn up so they had to use his cardboard cutout.— Mahyar Tousi (@MahyarTousi) March 10, 2026
Why is his head so big and why did they use a photo of him that looks so miserable? 😂 pic.twitter.com/04c08tjTSA
