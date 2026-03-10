Έξι νεκροί και πέντε τραυματίες σε λεωφορείο που πήρε φωτιά στην Ελβετία, δείτε βίντεο
Έξι νεκροί και πέντε τραυματίες σε λεωφορείο που πήρε φωτιά στην Ελβετία, δείτε βίντεο

Οι Αρχές αναφέρουν ότι είναι  ακόμη πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις σχετικά με τα αίτια της φωτιάς - Μαρτυρίες μιλούν για ένα άτομο που αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο όχημα

Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε λεωφορείο στο Κερτσέρ της Ελβετίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο -άγνωστο όμως σε ποια κατάσταση- ενώ άλλοι δύο δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Βίντεο και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν ένα όχημα να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Η ταυτότητα των τραυματιών είναι γνωστή, αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ελβετία, αλλά όχι και αυτή των τραυματιών.


Αρχικά εκπρόσωπος της αστυνομίας έλεγε στο πρακτορείο Keystone-SDA ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις σχετικά με τα αίτια της φωτιάς

Μαρτυρίες μιλούσαν όμως για ένα άτομο που αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε ότι αιτία είναι η αυτοπυρπόληση, ούτε αν πρόκειται για τρομοκρατική πράξη. Τα ακριβή περιστατικά παραμένουν ακόμη άγνωστα. Επιπλέον οι Αρχές δεν ανέφεραν αν το πρόσωπο αυτό τραυματίστηκε ή πέθανε.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, ενώ η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην προσεγγίζουν το σημείο.
