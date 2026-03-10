Έξι νεκροί και πέντε τραυματίες σε λεωφορείο που πήρε φωτιά στην Ελβετία, δείτε βίντεο

Οι Αρχές αναφέρουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις σχετικά με τα αίτια της φωτιάς - Μαρτυρίες μιλούν για ένα άτομο που αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο όχημα