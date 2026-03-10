Μήνυμα Νετανιάχου στους Ιρανούς: Έχετε την ευκαιρία να ανατρέψετε το καθεστώς, είμαστε ο καλύτερος σύμμαχος σας

«Zητήσατε βοήθεια και η βοήθεια ήρθε - Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για εσάς να απομακρύνετε το καθεστώς του αγιατολάχ και να κερδίσετε την ελευθερία σας»