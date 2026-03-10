ABC News: Οι ΗΠΑ έπιασαν κρυπτογραφημένα ιρανικά μηνύματα σε «κοιμώμενους πυρήνες» σε χώρες του εξωτερικού, βίντεο
Μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι Αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ παρατήρησαν κρυπτογραφημένα μηνύματα «πιθανής ιρανικής προέλευσης» που αναμεταδόθηκαν μέσω πολλών χωρών
Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Ιράν και ενδέχεται να λειτουργούν ως «επιχειρησιακό έναυσμα» για την ενεργοποίηση «κοιμώμενων πυρήνων» σε χώρες του εξωτερικού, έχουν εντοπίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ομοσπονδιακή ειδοποίηση προς τις Αρχές επιβολής του νόμου, που εξετάστηκε από το ABC News.
Η συγκεκριμένη ειδοποίηση επικαλείται «προκαταρκτική ανάλυση σημάτων» σχετικά με μια μετάδοση «πιθανής ιρανικής προέλευσης», που αναμεταδόθηκε μέσω πολλών χωρών λίγο μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη, στις 28 Φεβρουαρίου.
Η μετάδοση αυτή ήταν κωδικοποιημένη και φαίνεται ότι προοριζόταν για «μυστικούς παραλήπτες», που διαθέτουν το αντίστοιχο κλειδί αποκρυπτογράφησης. Πρόκειται για τύπο μηνύματος, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά οδηγιών προς «μυστικούς πράκτορες ή κοιμώμενους πυρήνες» χωρίς τη χρήση του Διαδικτύου ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Οι μεταδόσεις αυτές, όπως επισημαίνεται στην ειδοποίηση, «αποσκοπούν στην ενεργοποίηση ή στην παροχή οδηγιών σε προτοποθετημένους κοιμώμενους πυρήνες που επιχειρούν εκτός της χώρας προέλευσης».
«Παρ' ότι το ακριβές περιεχόμενο των μεταδόσεων δεν μπορεί προς το παρόν να προσδιοριστεί, η αιφνίδια εμφάνιση ενός νέου σταθμού με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης δικαιολογεί αυξημένη επιχειρησιακή επαγρύπνηση» προστίθεται.
Η ίδια ειδοποίηση επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με συγκεκριμένη τοποθεσία», ωστόσο, καλεί τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να ενισχύσουν την παρακολούθηση ύποπτης δραστηριότητας σε ραδιοσυχνότητες.
