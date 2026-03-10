ABC News: Οι ΗΠΑ έπιασαν κρυπτογραφημένα ιρανικά μηνύματα σε «κοιμώμενους πυρήνες» σε χώρες του εξωτερικού, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Τεχεράνη

ABC News: Οι ΗΠΑ έπιασαν κρυπτογραφημένα ιρανικά μηνύματα σε «κοιμώμενους πυρήνες» σε χώρες του εξωτερικού, βίντεο

Μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι Αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ παρατήρησαν κρυπτογραφημένα μηνύματα «πιθανής ιρανικής προέλευσης» που αναμεταδόθηκαν μέσω πολλών χωρών

ABC News: Οι ΗΠΑ έπιασαν κρυπτογραφημένα ιρανικά μηνύματα σε «κοιμώμενους πυρήνες» σε χώρες του εξωτερικού, βίντεο
Μάριος Παρλιάρος
33 ΣΧΟΛΙΑ
Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Ιράν και ενδέχεται να λειτουργούν ως «επιχειρησιακό έναυσμα» για την ενεργοποίηση «κοιμώμενων πυρήνων» σε χώρες του εξωτερικού, έχουν εντοπίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ομοσπονδιακή ειδοποίηση προς τις Αρχές επιβολής του νόμου, που εξετάστηκε από το ABC News.

Η συγκεκριμένη ειδοποίηση επικαλείται «προκαταρκτική ανάλυση σημάτων» σχετικά με μια μετάδοση «πιθανής ιρανικής προέλευσης», που αναμεταδόθηκε μέσω πολλών χωρών λίγο μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη, στις 28 Φεβρουαρίου.

Iran may be activating sleeper cells outside the country, alert says


Η μετάδοση αυτή ήταν κωδικοποιημένη και φαίνεται ότι προοριζόταν για «μυστικούς παραλήπτες», που διαθέτουν το αντίστοιχο κλειδί αποκρυπτογράφησης. Πρόκειται για τύπο μηνύματος, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά οδηγιών προς «μυστικούς πράκτορες ή κοιμώμενους πυρήνες» χωρίς τη χρήση του Διαδικτύου ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Οι μεταδόσεις αυτές, όπως επισημαίνεται στην ειδοποίηση, «αποσκοπούν στην ενεργοποίηση ή στην παροχή οδηγιών σε προτοποθετημένους κοιμώμενους πυρήνες που επιχειρούν εκτός της χώρας προέλευσης».

«Παρ' ότι το ακριβές περιεχόμενο των μεταδόσεων δεν μπορεί προς το παρόν να προσδιοριστεί, η αιφνίδια εμφάνιση ενός νέου σταθμού με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης δικαιολογεί αυξημένη επιχειρησιακή επαγρύπνηση» προστίθεται.

Η ίδια ειδοποίηση επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με συγκεκριμένη τοποθεσία», ωστόσο, καλεί τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να ενισχύσουν την παρακολούθηση ύποπτης δραστηριότητας σε ραδιοσυχνότητες.
Μάριος Παρλιάρος
33 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης