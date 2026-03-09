Περιπέτεια για 23 άτομα στον Καναδά που παγιδεύτηκαν πάνω σε κομάτι πάγου μέσα σε λίμνη

Οι άνεμοι και τα ρεύματα απομάκρυναν τον πάγο από την ακτή κατά περίπου 2 χιλιόμετρα, λένε οι Αρχές - Πολλοί από τους διασωθέντες υπέστησαν υποθερμία, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως