Ιρανός ΥΠΕΞ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με ένταση εάν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν, εκείνες θα έχουν την ευθύνη

Η ευθύνη για οποιαδήποτε εντατικοποίηση της άσκησης αυτοάμυνας του Ιράν θα βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση των ΗΠΑ που εμπλέκονται σε πολέμους τους Νετανιάχου, αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί σε δήλωσή του