«Ελάτε, σας περιμένουμε»: Ο Αραγτσί προκαλεί τον Τραμπ για χερσαία επιχείρηση, απορρίπτει κάθε ιδέα διαπραγμάτευσης, βίντεο
«Ελάτε, σας περιμένουμε»: Ο Αραγτσί προκαλεί τον Τραμπ για χερσαία επιχείρηση, απορρίπτει κάθε ιδέα διαπραγμάτευσης, βίντεο
Μιλώντας στο NBC από την Τεχεράνη, ο Ιρανός ΥΠΕΞ διατράνωσε τη βεβαιότητά του ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μια χερσαία εισβολή και ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει «μεγάλη καταστροφή» για τις ΗΠΑ
Την ετοιμότητα της Τεχεράνης να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη χερσαία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εξέφρασε, μιλώντας στο NBC News, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. «Τους περιμένουμε» είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν εμμένει στη θέση του και αρνείται οποιαδήποτε πρόταση για κατάπαυση του πυρός.
Μιλώντας στον Τζιμ Λάμας του NBC Nightly News από την Τεχεράνη, ο Αραγτσί διατράνωσε τη βεβαιότητά του ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μια χερσαία εισβολή και ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει «μεγάλη καταστροφή» για τις ΗΠΑ.
«Δεν βλέπω κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε» τόνισε επίσης, λέγοντας ότι, και τις δύο φορές που η Τεχεράνη διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ, δέχτηκε επιθέσεις εν μέσω των συνομιλιών. Ξεκαθάρισε, δε, ότι το Ιράν δεν έχει την πρόθεση -αυτή τη στιγμή- την πρόθεση να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο, ανάλογα με την έκβαση του πολέμου, θα εξετάσει και αυτή την προοπτική.
Σε ανάρτησή του στο Χ, δε, ο ΥΠΕΞ του Ιράν απευθύνθηκε ευθέως στον Ντόναλντ Τραμπ. «Το Σχέδιο Α για μια καθαρή και γρήγορη στρατιωτική νίκη απέτυχε, κύριε Πρόεδρε. Το Σχέδιο Β σας θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αποτυχία» έγραψε χαρακτηριστικά.
Και συμπλήρωσε: «Η αλήθεια: Η ευκαιρία για μια μοναδική συμφωνία χάθηκε, αφότου η κλίκα "Τελευταία η Αμερική" (σ.σ. λογοπαίγνιο με το «America First» του Τραμπ) επισκίασε τη "σημαντική πρόοδο" που σημειώσαμε στις διαπραγματεύσεις. "Πρώτα το Ισραήλ" σημαίνει πάντα "Τελευταία η Αμερική"».
Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν εμμένει στη θέση του και αρνείται οποιαδήποτε πρόταση για κατάπαυση του πυρός.
Μιλώντας στον Τζιμ Λάμας του NBC Nightly News από την Τεχεράνη, ο Αραγτσί διατράνωσε τη βεβαιότητά του ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μια χερσαία εισβολή και ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει «μεγάλη καταστροφή» για τις ΗΠΑ.
«Δεν βλέπω κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε» τόνισε επίσης, λέγοντας ότι, και τις δύο φορές που η Τεχεράνη διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ, δέχτηκε επιθέσεις εν μέσω των συνομιλιών. Ξεκαθάρισε, δε, ότι το Ιράν δεν έχει την πρόθεση -αυτή τη στιγμή- την πρόθεση να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο, ανάλογα με την έκβαση του πολέμου, θα εξετάσει και αυτή την προοπτική.
Σε ανάρτησή του στο Χ, δε, ο ΥΠΕΞ του Ιράν απευθύνθηκε ευθέως στον Ντόναλντ Τραμπ. «Το Σχέδιο Α για μια καθαρή και γρήγορη στρατιωτική νίκη απέτυχε, κύριε Πρόεδρε. Το Σχέδιο Β σας θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αποτυχία» έγραψε χαρακτηριστικά.
Και συμπλήρωσε: «Η αλήθεια: Η ευκαιρία για μια μοναδική συμφωνία χάθηκε, αφότου η κλίκα "Τελευταία η Αμερική" (σ.σ. λογοπαίγνιο με το «America First» του Τραμπ) επισκίασε τη "σημαντική πρόοδο" που σημειώσαμε στις διαπραγματεύσεις. "Πρώτα το Ισραήλ" σημαίνει πάντα "Τελευταία η Αμερική"».
Plan A for a clean rapid military victory failed, Mr. President. Your Plan B will be even bigger failure.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
The truth: Chance for unique deal burned after the 'America Last' cabal obscured "significant progress" we made in negotiations.
'Israel First' always means 'America Last'
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα