«Ελάτε, σας περιμένουμε»: Ο Αραγτσί προκαλεί τον Τραμπ για χερσαία επιχείρηση, απορρίπτει κάθε ιδέα διαπραγμάτευσης, βίντεο

ΚΟΣΜΟΣ
Αμπάς Αραγτσί Επίθεση στο Ιράν Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Μιλώντας στο NBC από την Τεχεράνη, ο Ιρανός ΥΠΕΞ διατράνωσε τη βεβαιότητά του ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μια χερσαία εισβολή και ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει «μεγάλη καταστροφή» για τις ΗΠΑ

Την ετοιμότητα της Τεχεράνης να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη χερσαία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εξέφρασε, μιλώντας στο NBC News, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. «Τους περιμένουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν εμμένει στη θέση του και αρνείται οποιαδήποτε πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Μιλώντας στον Τζιμ Λάμας του NBC Nightly News από την Τεχεράνη, ο Αραγτσί διατράνωσε τη βεβαιότητά του ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μια χερσαία εισβολή και ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει «μεγάλη καταστροφή» για τις ΗΠΑ. 

«Δεν βλέπω κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε» τόνισε επίσης, λέγοντας ότι, και τις δύο φορές που η Τεχεράνη διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ, δέχτηκε επιθέσεις εν μέσω των συνομιλιών. Ξεκαθάρισε, δε, ότι το Ιράν δεν έχει την πρόθεση -αυτή τη στιγμή- την πρόθεση να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο, ανάλογα με την έκβαση του πολέμου, θα εξετάσει και αυτή την προοπτική.

Special Report: NBC News exclusive interview with Iran’s foreign minister on war with U.S.


Σε ανάρτησή του στο Χ, δε, ο ΥΠΕΞ του Ιράν απευθύνθηκε ευθέως στον Ντόναλντ Τραμπ. «Το Σχέδιο Α για μια καθαρή και γρήγορη στρατιωτική νίκη απέτυχε, κύριε Πρόεδρε. Το Σχέδιο Β σας θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αποτυχία» έγραψε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Η αλήθεια: Η ευκαιρία για μια μοναδική συμφωνία χάθηκε, αφότου η κλίκα "Τελευταία η Αμερική" (σ.σ. λογοπαίγνιο με το «America First» του Τραμπ) επισκίασε τη "σημαντική πρόοδο" που σημειώσαμε στις διαπραγματεύσεις. "Πρώτα το Ισραήλ" σημαίνει πάντα "Τελευταία η Αμερική"».

