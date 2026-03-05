«Ελάτε, σας περιμένουμε»: Ο Αραγτσί προκαλεί τον Τραμπ για χερσαία επιχείρηση, απορρίπτει κάθε ιδέα διαπραγμάτευσης, βίντεο

Μιλώντας στο NBC από την Τεχεράνη, ο Ιρανός ΥΠΕΞ διατράνωσε τη βεβαιότητά του ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μια χερσαία εισβολή και ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει «μεγάλη καταστροφή» για τις ΗΠΑ