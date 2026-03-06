Απαλλάχθηκε από τους όρους της εγγύησης ο Μάντελσον, αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα

είδε σήμερα να αποσύρονται οι όροι εγγύησης του από την αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος είχε ερευνηθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία σχετικά με κατηγορίες ότι διέρρευσε ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα στονενώ υπηρετούσε ως υπουργός Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση τουΤον περασμένο μήνα, ο 72χρονος συνελήφθη και το διαβατήριό του κατασχέθηκε, μετά από πληροφορίες που διαβίβασε ο πρόεδρος της Βουλής,, που υποδήλωναν ότι ενδέχεται να υπήρχε κίνδυνος φυγής του εκτός χώρας. Αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους την επόμενη το πρωί.Σήμερα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερος ενώ συνεχίζεται η έρευνα. Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε χαρακτηριστικά πως «ένας 72χρονος άντρας, που συνελήφθη με υποψία κατάχρησης δημόσιας εξουσίας, αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα. Η έρευνα συνεχίζεται».Ο Μάντελσον αρνείται οποιαδήποτε παρανομία, ενώ οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς ότι επρόκειτο να μετακομίσει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους ως «αβάσιμους». Ο εκπρόσωπός του δήλωσε: «Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη παρά τη συμφωνία με την αστυνομία να παραστεί σε συνέντευξη τον επόμενο μήνα, εθελοντικά. Η σύλληψη προήλθε από μια αβάσιμη υπόθεση ότι επρόκειτο να φύγει από τη χώρα και να εγκατασταθεί μόνιμα στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε μια τέτοια υπόθεση. Ζητήσαμε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν για να δικαιολογήσουν τη σύλληψη. Η κύρια προτεραιότητα του Πίτερ Μάντελσον είναι να συνεργαστεί με την αστυνομική έρευνα, όπως έκανε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, και να καθαρίσει το όνομά του».