Απαλλάχθηκε από τους όρους της εγγύησης ο Μάντελσον, αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα
ΚΟΣΜΟΣ
Πίτερ Μάντελσον Τζέφρι Επστάιν

Απαλλάχθηκε από τους όρους της εγγύησης ο Μάντελσον, αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα

Ο Μαντελσον είχε ερευνηθεί σχετικά με κατηγορίες ότι διέρρευσε ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα στον Επστάιν, όταν ήταν υπουργός Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν

Απαλλάχθηκε από τους όρους της εγγύησης ο Μάντελσον, αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Πίτερ Μάντελσον είδε σήμερα να αποσύρονται οι όροι εγγύησης του από την αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος είχε ερευνηθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία σχετικά με κατηγορίες ότι διέρρευσε ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν, ενώ υπηρετούσε ως υπουργός Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν.



Τον περασμένο μήνα, ο 72χρονος συνελήφθη και το διαβατήριό του κατασχέθηκε, μετά από πληροφορίες που διαβίβασε ο πρόεδρος της Βουλής, Σερ Λίντσεϊ Χόιλ, που υποδήλωναν ότι ενδέχεται να υπήρχε κίνδυνος φυγής του εκτός χώρας. Αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους την επόμενη το πρωί.

Σήμερα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερος ενώ συνεχίζεται η έρευνα. Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε χαρακτηριστικά πως «ένας 72χρονος άντρας, που συνελήφθη με υποψία κατάχρησης δημόσιας εξουσίας, αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα. Η έρευνα συνεχίζεται».

Ο Μάντελσον αρνείται οποιαδήποτε παρανομία, ενώ οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς ότι επρόκειτο να μετακομίσει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους ως «αβάσιμους». Ο εκπρόσωπός του δήλωσε: «Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη παρά τη συμφωνία με την αστυνομία να παραστεί σε συνέντευξη τον επόμενο μήνα, εθελοντικά. Η σύλληψη προήλθε από μια αβάσιμη υπόθεση ότι επρόκειτο να φύγει από τη χώρα και να εγκατασταθεί μόνιμα στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε μια τέτοια υπόθεση. Ζητήσαμε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν για να δικαιολογήσουν τη σύλληψη. Η κύρια προτεραιότητα του Πίτερ Μάντελσον είναι να συνεργαστεί με την αστυνομική έρευνα, όπως έκανε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, και να καθαρίσει το όνομά του».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης