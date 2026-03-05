Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Europol: Αυξημένες οι πιθανότητες τρομοκρατικών επιθέσεων και κυβερνοεπιθέσεων στην ΕΕ, λόγω της κρίσης στο Ιράν
Europol: Αυξημένες οι πιθανότητες τρομοκρατικών επιθέσεων και κυβερνοεπιθέσεων στην ΕΕ, λόγω της κρίσης στο Ιράν
Ο εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού αστυνομικού οργανισμού επισήμανε ότι αναμένει περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής υποδομής και αύξηση της διαδικτυακής απάτης
Η κρίση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να έχει άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυξημένες απειλές τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και κυβερνοεπιθέσεων, προειδοποιεί η Europol.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της, Γιαν Ορθ, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει «άμεσες επιπτώσεις» στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τρομοκρατικές επιθέσεις, σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, βίαιο εξτρεμισμό και κυβερνοεπιθέσεις.
Ο ίδιος ανέφερε ότι ομάδες που συνδέονται με το Ιράν θα μπορούσαν να επιδιώξουν να εκτελέσουν «δράσεις αποσταθεροποίησης» στην ΕΕ, αναφερόμενος σε ομάδες που συνδέονται με τον αποκαλούμενο Άξονα Αντίστασης, το δίκτυο Σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων κατά της Αμερικής και του Ισραήλ σε χώρες όπως το Ιράκ, το Λίβανο και η Υεμένη. Οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, εκστρατείες εκφοβισμού, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και κυβερνοέγκλημα.
Η ταχεία διάδοση πολωτικών περιεχομένων στο διαδίκτυο μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες βραχυπρόθεσμης ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των κοινοτήτων της διασποράς στην ΕΕ και άλλων ατόμων, σύμφωνα με τον Ορθ.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της, Γιαν Ορθ, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει «άμεσες επιπτώσεις» στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τρομοκρατικές επιθέσεις, σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, βίαιο εξτρεμισμό και κυβερνοεπιθέσεις.
Αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για απάτεςΣε συνέντευξή του στην ισπανική ειδησεογραφική υπηρεσία EFE, ο Ορθ επισήμανε ότι αναμένει περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής υποδομής και αύξηση της διαδικτυακής απάτης, η οποία θα χρησιμοποιεί όλο και πιο εξελιγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη και θα εκμεταλλεύεται την πληθώρα πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για την κρίση.
#ÚLTIMAHORA | Europol alerta de un mayor riesgo de terrorismo en la Unión Europea por el conflicto en Oriente Medio. pic.twitter.com/23rjIke1dp— EFE Noticias (@EFEnoticias) March 5, 2026
Ο ίδιος ανέφερε ότι ομάδες που συνδέονται με το Ιράν θα μπορούσαν να επιδιώξουν να εκτελέσουν «δράσεις αποσταθεροποίησης» στην ΕΕ, αναφερόμενος σε ομάδες που συνδέονται με τον αποκαλούμενο Άξονα Αντίστασης, το δίκτυο Σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων κατά της Αμερικής και του Ισραήλ σε χώρες όπως το Ιράκ, το Λίβανο και η Υεμένη. Οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, εκστρατείες εκφοβισμού, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και κυβερνοέγκλημα.
Υψηλό το επίπεδο τρομοκρατικής απειλήςΗ Europol εκτιμά ότι το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής και βίαιου εξτρεμισμού στην επικράτεια της ΕΕ είναι «υψηλό». Η απειλή θα μπορούσε να ενισχυθεί από άτομα που δρουν μεμονωμένα ή από μικρές ομάδες που ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία.
Η ταχεία διάδοση πολωτικών περιεχομένων στο διαδίκτυο μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες βραχυπρόθεσμης ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των κοινοτήτων της διασποράς στην ΕΕ και άλλων ατόμων, σύμφωνα με τον Ορθ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα