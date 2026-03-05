Αραγτσί: Η φρεγάτα Iris Dena χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα «χωρίς προειδοποίηση», θα το μετανιώσουν πικρά οι ΗΠΑ

Οι τελευταίες στιγμές του πληρώματος σε παρέλαση στην Ινδία πριν πλεύσει προς Σρι Λάνκα - Η φρεγάτα ήταν καλεσμένη του Ινδικού Ναυτικού με σχεδόν 130 ναύτες λέει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί - Η πρώτη φορά που αμερικανικό υποβρύχιο εκτοξεύει τορπίλη για να βυθίσει πολεμικό πλοίο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο