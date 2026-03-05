Αραγτσί: Η φρεγάτα Iris Dena χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα «χωρίς προειδοποίηση», θα το μετανιώσουν πικρά οι ΗΠΑ
Οι τελευταίες στιγμές του πληρώματος σε παρέλαση στην Ινδία πριν πλεύσει προς Σρι Λάνκα - Η φρεγάτα ήταν καλεσμένη του Ινδικού Ναυτικού με σχεδόν 130 ναύτες λέει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί - Η πρώτη φορά που αμερικανικό υποβρύχιο εκτοξεύει τορπίλη για να βυθίσει πολεμικό πλοίο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε σήμερα (5/3) μέσα από μία ανάρτηση στο Χ τις ΗΠΑ ότι χτύπησαν τη φρεγάτα Iris Dena «που μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες, σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση».
Ο Αραγτσί σημειώνει πως η συγκεκριμένη φρεγάτα ήταν «καλεσμένη του ινδικού ναυτικού με σχεδόν 130 ναύτες», ενώ τόνισε πως «οι ΗΠΑ διέπραξαν ένα φρικτό έγκλημα στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν και θα το μετανιώσουν πικρά».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Οι ΗΠΑ διέπραξαν μια φρικαλεότητα στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν. Η φρεγάτα Dena, επισκέπτης του Ινδικού Ναυτικού με σχεδόν 130 ναύτες, χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση. Σημειώστε τα λόγια μου: Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά».
Λίγες ημέρες αργότερα επιβιβάστηκαν στο πλοίο, το οποίο χτυπήθηκε από υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοιχτά της Σρι Λάνκα.
Όπως αναφέρουν οι Economic Times, είναι η πρώτη φορά που ένα υποβρύχιο του αμερικανικού ναυτικού χρησιμοποίησε τορπίλη σε μάχη για να βυθίσει ένα εχθρικό σκάφος από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το υπουργείο Πολέμου δημοσίευσε ένα βίντεο στο Χ που δείχνει μια τορπίλη να εκρήγνυται κάτω από την πρύμνη του πλοίου και να διαπερνά το κύτος του.
Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, περιέγραψε τη βύθιση ως «ήσυχο θάνατο», ενώ ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, δήλωσε ότι η τορπίλη είχε «άμεσο αποτέλεσμα».
Σχεδιασμένο να εκρήγνυται κάτω από ένα σκάφος, το όπλο δημιουργεί μια τεράστια φυσαλίδα αερίου που σπάει την καρίνα, συχνά διαλύοντας το πλοίο και βυθίζοντάς το γρήγορα.
Σύμφωνα με τους New York Times, η τελευταία φορά που αμερικανικό υποβρύχιο έριξε τορπίλη εναντίον εχθρικού πλοίου ήταν στις 14 Αυγούστου 1945, όταν το USS Torsk βύθισε ένα ιαπωνικό περιπολικό πλοίο κοντά στο Maizuru, λίγες ημέρες πριν από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Παρόλο που τα αμερικανικά υποβρύχια έχουν μεταφέρει τορπίλες κατά τη διάρκεια περιπολιών του Ψυχρού Πολέμου και σύγχρονων αποστολών, έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για αποστολές συλλογής πληροφοριών και εκτόξευση πυραύλων κρουζ σε συγκρούσεις που κυμαίνονται από τον Πόλεμο του Κόλπου του 1991 έως επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη και την Υεμένη.
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.
Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk
Οι τελευταίες στιγμές του πληρώματος της ιρανικής φρεγάτας Iris DenaΣε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φαίνονται οι ναύτες της φρεγάτας Iris Dena να παρελαύνουν ως καλεσμένοι του ινδικού ναυτικού στα πλαίσια μιας ναυτικής άσκησης που διοργάνωσε η Ινδία στον Κόλπο της Βεγγάλης από τις 18 έως τις 25 Φεβρουαρίου.
Iranian sailors from the frigate Dena, who were guests of the Indian Navy, and were later killed after the ship was sunk by U.S. submarine with a torpedo. pic.twitter.com/bRk7HuhwGn— Clash Report (@clashreport) March 5, 2026
