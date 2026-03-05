Στην Κύπρο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας: «Η φιλία μας παραμένει ισχυρή απέναντι στις ιρανικές απειλές»
Ο Τζον Χίλι συναντήθηκε με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα και συζήτησαν πώς η Βρετανία ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική άμυνα για να υποστηρίξει την κοινή τους ασφάλεια
Ο βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι δήλωσε σήμερα ότι η φιλία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο παραμένει ισχυρή απέναντι στις ιρανικές απειλές.
Με ανάρτησή του στο Χ ο Τζον Χίλι που επισκέπτεται την Κύπρο δηλώνει ότι συναντήθηκε σήμερα με τον κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα και συζήτησαν πώς η Βρετανία ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική άμυνα για να υποστηρίξει την κοινή τους ασφάλεια.
The longstanding friendship between the UK and the Republic of Cyprus is strong in the face of Iranian threats.— John Healey (@JohnHealey_MP) March 5, 2026
This morning with Cypriot Defence Minister @PalmasVasilis I discussed how the UK is further reinforcing our air defences to support our shared security. pic.twitter.com/VkrjxVQRNZ
