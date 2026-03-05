Στην Κύπρο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας: «Η φιλία μας παραμένει ισχυρή απέναντι στις ιρανικές απειλές»

Ο Τζον Χίλι συναντήθηκε με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα και συζήτησαν πώς η Βρετανία ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική άμυνα για να υποστηρίξει την κοινή τους ασφάλεια