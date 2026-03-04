Τουλάχιστον 87 οι νεκροί από τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό
Τουλάχιστον 87 οι νεκροί από τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό
Οι έρευνες συνεχίζονται για 61 ναύτες του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι
Οι σοροί 87 ναυτών του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ανασύρθηκαν μετά τη βύθιση πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, δήλωσαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Σρι Λάνκα.
Υποβρύχιο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισε με τορπίλη ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Οι έρευνες συνεχίζονται για 61 ναύτες του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι, πρόσθεσαν οι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας.
Συνολικά 32 Ιρανοί ναύτες έχουν διασωθεί.
Το πλοίο επέστρεφε από άσκηση, στην οποία την είχε προσκαλέσει η Ινδία.
Υποβρύχιο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισε με τορπίλη ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Οι έρευνες συνεχίζονται για 61 ναύτες του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι, πρόσθεσαν οι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας.
Συνολικά 32 Ιρανοί ναύτες έχουν διασωθεί.
Το πλοίο επέστρεφε από άσκηση, στην οποία την είχε προσκαλέσει η Ινδία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα