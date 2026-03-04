Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οδηγός ασθενοφόρου ύποπτος για τον θάνατο 5 ασθενών στην Ιταλία
Οι μεταφορές αφορούσαν διαδρομές ρουτίνας μεταξύ νοσοκομείων και οίκων ευγηρίας
Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών της πόλης Φορλί, στη βόρεια Ιταλία, βρίσκεται ένας 27χρονος οδηγός ασθενοφόρου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία πέντε ηλικιωμένων ασθενών.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας φέρεται να χορηγούσε επιβλαβείς ουσίες στα θύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Όλοι οι θάνατοι σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη μεταφορά των ασθενών με το ασθενοφόρο που οδηγούσε ο 27χρονος, υπάλληλος του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού. Οι μεταφορές αφορούσαν διαδρομές ρουτίνας μεταξύ νοσοκομείων και οίκων ευγηρίας στην περιοχή της Εμίλια-Ρομάνια.
Όπως ανέφεραν σε δηλώσεις δικηγόροι των θυμάτων στην εφημερίδα Guardian, οι ασθενείς υπέστησαν καρδιοαναπνευστική ανακοπή ενώ μεταφέρονταν με όχημα που εδρεύει στο Φορλιμπόπολι, κοντά στη Φορλί. Ένας ασθενής κατέληξε καθ’ οδόν, ενώ οι υπόλοιποι πέθαναν λίγο αργότερα ή ακόμη και ημέρες μετά, σε μία περίπτωση έως και 13 ημέρες μετά τη μεταφορά.
Πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο ANSA ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο οδηγός, ο οποίος εργαζόταν για τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό, να χορήγησε επιβλαβείς ουσίες στους ασθενείς κατά τις διακομιδές τους μεταξύ νοσοκομείων και οίκων ευγηρίας στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια. Η πιο πρόσφατη υπόθεση αφορά 85χρονη που πέθανε από καρδιακή ανακοπή τον Νοέμβριο του 2025.
Την ίδια στιγμή οι αρχές εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις, γεγονός που αφήνει ανοιχτό ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί. Οι υποψίες προέκυψαν όταν συγγενείς ενός εκ των θανόντων ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας, καθώς μέχρι τότε οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι οι ασθενείς βρίσκονταν ήδη σε σοβαρή κατάσταση υγείας.
Οι δικηγόροι Μαξ Στάρνι και Μασίμο Μπανμπέλι διευκρίνισαν ότι τα συγκεκριμένα ασθενοφόρα δεν εκτελούσαν επείγουσες διακομιδές με ιατρικό προσωπικό, αλλά τακτικές μεταφορές ασθενών, συνήθως με δύο οδηγούς και χωρίς παρουσία νοσηλευτή.
Ο οδηγός έχει τεθεί υπό έρευνα για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, με τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν προμελέτη και χρήση δηλητηριωδών ή άλλων ύπουλων μέσων. Δεν έχει συλληφθεί ούτε τεθεί υπό κράτηση.
Το τοπικό παράρτημα του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για την υπόθεση πριν από τέσσερις ημέρες και έθεσε τον εργαζόμενο σε διαθεσιμότητα, εκφράζοντας την ελπίδα η έρευνα να διαλευκάνει πλήρως το «τραγικό επεισόδιο».
Η δικηγόρος του υπόπτου, Γκλόρια Παρίτζι, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ότι ο πελάτης της αρνείται τις κατηγορίες και συνεργάζεται με τις αρχές, επισημαίνοντας ότι οι ασθενείς ήταν βαριά άρρωστοι και ότι σε κάθε περιστατικό κλήθηκε όχημα ιατρικής υποστήριξης.
