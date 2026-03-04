Φλόριντα: Εκτελέστηκε 53χρονος που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία αστυνομικού το 1991

Ο Μπίλι Κιρς θανατώθηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα – Πέμπτη εκτέλεση στις ΗΠΑ από την αρχή της χρονιάς





Ο Μπίλι Κιρς, ηλικίας 53 ετών, εκτελέστηκε στις 18:24 τοπική ώρα (01:24 ώρα Ελλάδας), όπως γνωστοποίησαν οι αρχές των φυλακών της Φλόριντα.







Τότε, σε ηλικία 18 ετών, είχε τραυματίσει θανάσιμα με 14 σφαίρες έναν αστυνομικό χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό όπλο του ίδιου του αστυνομικού, κατά τη διάρκεια ελέγχου της τροχαίας.



Πέμπτη εκτέλεση στις ΗΠΑ το 2026 Η εκτέλεση αυτή είναι η πέμπτη που πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή της χρονιάς, με τις τρεις από αυτές να έχουν γίνει στη Φλόριντα.







Συνολικά το 2025 πραγματοποιήθηκαν 47 εκτελέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, που ήταν περίπου είκοσι εκτελέσεις ετησίως.



Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στη χώρα μετά το 2009, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 52.



Κλείσιμο



Άλλες μέθοδοι εκτέλεσης Πέντε εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της πρόκλησης ασφυξίας μέσω εισπνοής αζώτου, πρακτική που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στην πολιτεία της Αλαμπάμα το 2024.



Ειδικοί των Ηνωμένων Εθνών έχουν χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη μέθοδο μορφή «βασανιστηρίου».



Επιπλέον, τρεις εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν από εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2010.



Άνδρας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία αστυνομικού το 1991 εκτελέστηκε την Τρίτη στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη χρήση θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας φυλακών της πολιτείας.Ο Μπίλι Κιρς, ηλικίας 53 ετών, εκτελέστηκε στις 18:24 τοπική ώρα (01:24 ώρα Ελλάδας), όπως γνωστοποίησαν οι αρχές των φυλακών της Φλόριντα.Ο Κιρς είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία αστυνομικού, έγκλημα που διαπράχθηκε τον Ιανουάριο του 1991.Τότε, σε ηλικία 18 ετών, είχε τραυματίσει θανάσιμα με 14 σφαίρες έναν αστυνομικό χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό όπλο του ίδιου του αστυνομικού, κατά τη διάρκεια ελέγχου της τροχαίας.Η εκτέλεση αυτή είναι η πέμπτη που πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή της χρονιάς, με τις τρεις από αυτές να έχουν γίνει στη Φλόριντα.Και στις πέντε περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες.Συνολικά το 2025 πραγματοποιήθηκαν 47 εκτελέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, που ήταν περίπου είκοσι εκτελέσεις ετησίως.Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στη χώρα μετά το 2009, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 52.Η μεγάλη πλειονότητα των εκτελέσεων στις ΗΠΑ γίνεται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα, μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε σε 39 περιπτώσεις το προηγούμενο έτος.Πέντε εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της πρόκλησης ασφυξίας μέσω εισπνοής αζώτου, πρακτική που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στην πολιτεία της Αλαμπάμα το 2024.Ειδικοί των Ηνωμένων Εθνών έχουν χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη μέθοδο μορφή «βασανιστηρίου».Επιπλέον, τρεις εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν από εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2010.

Το καθεστώς της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.



Σε τρεις ακόμη πολιτείες — την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Πενσιλβάνια — ισχύει μορατόριουμ στην εφαρμογή της, βάσει αποφάσεων των κυβερνητών τους.