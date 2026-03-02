«Η επιχείρηση εγκρίνεται, καλή τύχη, τέλος της αναφοράς»: Έτσι έδωσε ο Τραμπ το τελικό ΟΚ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν

Σύμφωνα με τον επιτελάρχη του αμερικανικού στρατού ο πρόεδρος έδωσε έγκριση λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα ΗΠΑ) - Το «σημαντικό συμβάν» στο οποίο βασίστηκαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι χτύπησαν με Tomahawk και πυρομαχικά ακριβείας από το έδαφος