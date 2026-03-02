Ο Τραμπ δεν αποκλείει να σταλούν και χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν εάν χρειαστεί
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η επιχείρηση κατά της ιρανικής ηγεσίας είναι «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», καθώς εξόντωσε δεκάδες υψηλόβαθμους αξιωματούχους
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στη New York Post ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν «εάν αυτό κριθεί απαραίτητο».
Προσέθεσε μάλιστα ότι η επιχείρηση Epic Fury ήταν «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», καθώς εξόντωσε δεκάδες υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Τεχεράνης.
«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αποστολή χερσαίων δυνάμεων — όπως λένε όλοι οι πρόεδροι, “Δεν θα αποσταλούν δυνάμεις (boots on the ground)”. Δεν το λέω», δήλωσε ο Τραμπ. «Λέω “πιθανώς δεν τις χρειάζομαι” ή “αν ήταν απαραίτητες”».
Αν και είχε δηλώσει μόλις την Κυριακή ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», τη Δευτέρα στην Post άφησε να εννοηθεί ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να είναι συντομότερο.
«Θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Είμαστε ακριβώς στο χρονοδιάγραμμα, πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την ηγεσία — 49 νεκροί — και αυτό, όπως ξέρετε, θα χρειαζόταν, υπολογίσαμε, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, και το κάναμε σε μία μέρα».
Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο το Ιράν να χρησιμοποιήσει την τρομοκρατία για να εκδικηθεί τις ΗΠΑ για την επίθεση που εξαπέλυσαν. «Θα το εξαλείψουμε. Είναι όπως όλα τα άλλα, θα το εξαλείψουμε», τόνισε.
Έδωσε μάλιστα ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο για το πότε έλαβε την απόφαση για την επίθεση κατά του Ιράν. Ήταν μετά τις τελικές συνομιλίες την Πέμπτη στη Γενεύη — εν μέρει λόγω πληροφοριών ότι το Ιράν επανέλαβε μυστικά τις εργασίες για τα πυρηνικά προγράμματα.
«Είχαμε πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις, και ήταν εκεί, και μετά αποσύρθηκαν», είπε και πρόσθεσε: «Ήθελαν να κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο, οπότε τους καταστρέψαμε εντελώς, αλλά διαπιστώσαμε ότι βρίσκονταν σε εντελώς διαφορετική τοποθεσία — εντελώς διαφορετική — επειδή οι τοποθεσίες που καταστρέψαμε ήταν μόνιμες. Προσπάθησαν να τις χρησιμοποιήσουν, αλλά, όπως είπα σωστά πριν, καταστράφηκαν εντελώς, σωστά; Τότε τους βρήκαμε να εργάζονται σε μια εντελώς διαφορετική περιοχή, σε μια εντελώς διαφορετική τοποθεσία, προκειμένου να κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο μέσω εμπλουτισμού — οπότε ήταν απλά η κατάλληλη στιγμή».
«Είπα, “Πάμε”».
