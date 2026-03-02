Ένας νεκρός μετά από επίθεση drone σε δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν, δείτε βίντεο
Δεξαμενόπλοιο Τάνκερ Ομάν

«Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και έκρηξη στο κύριο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος, Ινδού υπηκόου», αναφέρει το κέντρο θαλάσσιας ασφάλειας του Ομάν

Ένα άτομο σκοτώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/3) μετά από επίθεση drone σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Μουσκάτ, η οποία προκάλεσε επίσης έκρηξη και πυρκαγιά, σύμφωνα με τις αρχές του Ομάν, ενώ το Ιράν συνεχίζει την εκστρατεία αντιποίνων στον Κόλπο.

«Το πετρελαιοφόρο πλοίο MKD VYOM, που φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος 52 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μουσκάτ.

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε περίπου 59.463 μετρικούς τόνους φορτίου», αναφέρει σε δήλωσή του το κέντρο θαλάσσιας ασφάλειας του Ομάν.

«Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και έκρηξη στο κύριο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος, Ινδού υπηκόου», προσθέτει.
