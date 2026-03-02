H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Ένας νεκρός μετά από επίθεση drone σε δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν, δείτε βίντεο
Ένας νεκρός μετά από επίθεση drone σε δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν, δείτε βίντεο
«Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και έκρηξη στο κύριο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος, Ινδού υπηκόου», αναφέρει το κέντρο θαλάσσιας ασφάλειας του Ομάν
Ένα άτομο σκοτώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/3) μετά από επίθεση drone σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Μουσκάτ, η οποία προκάλεσε επίσης έκρηξη και πυρκαγιά, σύμφωνα με τις αρχές του Ομάν, ενώ το Ιράν συνεχίζει την εκστρατεία αντιποίνων στον Κόλπο.
«Το πετρελαιοφόρο πλοίο MKD VYOM, που φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος 52 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μουσκάτ.
Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε περίπου 59.463 μετρικούς τόνους φορτίου», αναφέρει σε δήλωσή του το κέντρο θαλάσσιας ασφάλειας του Ομάν.
«Το πετρελαιοφόρο πλοίο MKD VYOM, που φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος 52 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μουσκάτ.
Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε περίπου 59.463 μετρικούς τόνους φορτίου», αναφέρει σε δήλωσή του το κέντρο θαλάσσιας ασφάλειας του Ομάν.
«Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και έκρηξη στο κύριο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος, Ινδού υπηκόου», προσθέτει.
A bomb-carrying drone boat struck a Marshall Islands-flagged oil tanker in the Gulf of Oman on Monday, killing one mariner on board, Oman said.— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) March 2, 2026
The state-run Oman News Agency reported the attack in the Gulf of Oman off the coast of Muscat, the sultanate's capital. It identified… pic.twitter.com/KrMt1LAICi
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα