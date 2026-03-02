H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Δύο τραυματίες από τον άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρια σε περιοχή του Εδιμβούργου
Δύο τραυματίες από τον άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρια σε περιοχή του Εδιμβούργου
Ο ύποπτος φέρεται να εισέβαλε σε κατάστημα και να ταμπουρώθηκε
Δύο άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Κάλντερ, στο δυτικό Εδιμβούργο, όταν άνδρας εθεάθη να περιφέρεται κρατώντας δύο μεγάλα μαχαίρια.
Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον ύποπτο να κρατά από ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξαν αναφορές για πιθανούς τραυματισμούς από μαχαίρωμα, καθώς και για εισβολή και καταστροφή τοπικού καταστήματος. Η επιχείρηση των αρχών βρισκόταν σε εξέλιξη από πριν τις 9 το πρωί.
Σε νεότερη ενημέρωση, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Royal Infirmary of Edinburgh για νοσηλεία.
Κάτοικος της περιοχής, ο Ουίλιαμ Ράμσεϊ, δήλωσε ότι ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του. «Έσπασε το τοπικό κατάστημα, πιθανόν να μαχαίρωσε δύο άτομα, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ένοπλοι αστυνομικοί και σκυλιά βρίσκονται εδώ περίπου δύο ώρες», ανέφερε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο ύποπτος εθεάθη να χαμογελά σε παράθυρο ενώ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.
Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον ύποπτο να κρατά από ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξαν αναφορές για πιθανούς τραυματισμούς από μαχαίρωμα, καθώς και για εισβολή και καταστροφή τοπικού καταστήματος. Η επιχείρηση των αρχών βρισκόταν σε εξέλιξη από πριν τις 9 το πρωί.
Σε νεότερη ενημέρωση, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Royal Infirmary of Edinburgh για νοσηλεία.
Κάτοικος της περιοχής, ο Ουίλιαμ Ράμσεϊ, δήλωσε ότι ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του. «Έσπασε το τοπικό κατάστημα, πιθανόν να μαχαίρωσε δύο άτομα, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ένοπλοι αστυνομικοί και σκυλιά βρίσκονται εδώ περίπου δύο ώρες», ανέφερε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο ύποπτος εθεάθη να χαμογελά σε παράθυρο ενώ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα