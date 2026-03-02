Δύο τραυματίες από τον άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρια σε περιοχή του Εδιμβούργου
ΚΟΣΜΟΣ
Εδιμβούργο Επίθεση με μαχαίρι

Δύο τραυματίες από τον άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρια σε περιοχή του Εδιμβούργου

Ο ύποπτος φέρεται να εισέβαλε σε κατάστημα και να ταμπουρώθηκε

Δύο τραυματίες από τον άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρια σε περιοχή του Εδιμβούργου
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Κάλντερ, στο δυτικό Εδιμβούργο, όταν άνδρας εθεάθη να περιφέρεται κρατώντας δύο μεγάλα μαχαίρια.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον ύποπτο να κρατά από ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξαν αναφορές για πιθανούς τραυματισμούς από μαχαίρωμα, καθώς και για εισβολή και καταστροφή τοπικού καταστήματος. Η επιχείρηση των αρχών βρισκόταν σε εξέλιξη από πριν τις 9 το πρωί.

Σε νεότερη ενημέρωση, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Royal Infirmary of Edinburgh για νοσηλεία.

Δύο τραυματίες από τον άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρια σε περιοχή του Εδιμβούργου


Κάτοικος της περιοχής, ο Ουίλιαμ Ράμσεϊ, δήλωσε ότι ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του. «Έσπασε το τοπικό κατάστημα, πιθανόν να μαχαίρωσε δύο άτομα, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ένοπλοι αστυνομικοί και σκυλιά βρίσκονται εδώ περίπου δύο ώρες», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο ύποπτος εθεάθη να χαμογελά σε παράθυρο ενώ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης