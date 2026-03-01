Ο Ερντογάν δηλώνει «λυπημένος» από τον θάνατο του Χαμενεΐ
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Ιράν

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε οι φίλοι μας στην περιοχή να βρουν ξανά την ειρήνη, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος

Τη θλίψη του για τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξέφρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το κύμα αεροπορικών επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Λυπήθηκα όταν έμαθα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως αποτέλεσμα των επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες» ανέφερε ο Ερντογάν, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε επίσης τα «συλλυπητήριά» του προς τον ιρανικό λαό.

«Μαζί με τον λαό του Ιράν, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές μας ως Τουρκία, ώστε όλοι οι φίλοι και αδελφοί μας στην περιοχή να βρουν ξανά την ειρήνη και τη σταθερότητα που τους αξίζει, να τερματιστεί η σύγκρουση που επικρατεί στην περιοχή μας και να επιστρέψουμε στη διπλωματία» καταλήγει η ανάρτησή του.

