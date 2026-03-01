Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
IDF: Ρίξαμε πάνω από 2.000 βόμβες σε 36 ώρες, αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ πάνω από την Τεχεράνη
Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και κέντρα διοίκησης
Πάνω από 2.000 βόμβες έχουν ρίξει μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας μέσα στις πρώτες 36 ώρες της σύγκρουσης με το Ιράν, πραγματοποιώντας εκατοντάδες πλήγματα κατά στόχων του καθεστώτος και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.
Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο μισό του συνολικού οπλισμού που χρησιμοποίησε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σε ολόκληρη τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του 2025.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τα ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν περισσότερες από 700 εξόδους, όπως αναφέρει ο στρατός, ο οποίος υποστηρίζει ότι εντός 24 ωρών από την έναρξη της επιχείρησης επιτεύχθηκε αεροπορική υπεροχή, μετά την καταστροφή πολυάριθμων ιρανικών συστημάτων αεράμυνας στη δυτική περιοχή του Ιράν.
Σύμφωνα με τους IDF, τα μαχητικά χρησιμοποιούν πλέον «stand-in» όπλα πάνω από την Τεχεράνη, δηλαδή βόμβες που ρίπτονται απευθείας πάνω από τον στόχο, αντί για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.
Ο στρατός δηλώνει ότι επιδιώκει τη διατήρηση της αεροπορικής κυριαρχίας, καθώς συνεχίζει τα πλήγματα κατά στόχων του καθεστώτος στην ιρανική πρωτεύουσα. «Τις τελευταίες ώρες, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιχειρούν με αεροπορική υπεροχή πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης, πλήττοντας και καταστρέφοντας πολυάριθμους στόχους» αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Παράλληλα, μαχητικά, ελικόπτερα και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ κατέρριψαν περισσότερα από 50 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με τον στρατό.
Οι IDF δεν έδωσαν συγκεκριμένο αριθμό για τους βαλλιστικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν, ωστόσο ανέφεραν ότι το ποσοστό επιτυχίας των αναχαιτίσεων παραμένει «υψηλό».
