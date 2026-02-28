IDF: «Εξουδετερώσαμε» την ηγεσία άμυνας του Ιράν

Μεταξύ αυτών, ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος για θέματα ασφαλείας, ο Μοχάμεντ Πακπούρ, διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, και ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας του Ιράν

Την «εξουδετέρωση» της αμυντικής ηγεσίας του ιρανικού καθεστώτος στο αρχικό κύμα επιθέσεων ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), κατονομάζοντας τρεις κορυφαίους αξιωματούχους της Τεχεράνης που, όπως υποστηρίζουν, σκοτώθηκαν.



Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι IDF αναφέρουν ότι μεταξύ των προσώπων που σκοτώθηκαν περιλαμβάνονται ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος για θέματα ασφαλείας, ο Μοχάμεντ Πακπούρ, διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, και ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας του Ιράν.



Στην ίδια ανάρτηση δημοσιοποιούνται φωτογραφίες και σύντομα προφίλ των τριών αξιωματούχων, καθώς και άλλων στελεχών που, σύμφωνα με το Ισραήλ, «εξουδετερώθηκαν» κατά την επιχείρηση.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ιρανική πλευρά για τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Παράλληλα, στην ανακοίνωση των IDF δεν γίνεται καμία αναφορά στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.



