Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ δεν υπάρχει πια, λέει ο Νετανιάχου: Κάλεσε τους Ιρανούς να «τελειώσουν τη δουλειά»
Απευθυνόμενος προς τον ιρανικό λαό υποστήριξε ότι τα πρόσφατα πλήγματα θα τους βοηθήσουν να «απελευθερωθούν από την τυραννία»

Τα σημάδια ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ «δεν υπάρχει πια» αυξάνονται, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τον ιρανικό λαό υποστηρίζοντας ότι τα πρόσφατα πλήγματα θα τους βοηθήσουν να «απελευθερωθούν από την τυραννία». Την ίδια ώρα, κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες «να βγουν στους δρόμους μαζικά και να τελειώσουν τη δουλειά,  το έργο της ανατροπής του καθεστώτος τρόμου που πικραίνει τη ζωή τους».

«Είναι η ώρα να ενωθείτε για μια ιστορική αποστολή» σημείωσε, προσθέτοντας στα αγγλικά ότι «η βοήθεια έχει φτάσει».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης σε πλήγμα που, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε σε συγκρότημα στην Τεχεράνη που συνδέεται με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Υποστήριξε ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» πως «αυτός ο δικτάτορας έχει φύγει», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες ή κάποια επιβεβαίωση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του καλώντας τους πολίτες του Ισραήλ να ακολουθήσουν τις συμβουλές ασφαλείας των Αρχών, αφού υπογράμμισε ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν θα συνεχιστεί «όσο χρειαστεί».
