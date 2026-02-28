Ο Τραμπ παρακολουθεί την επίθεση κατά του Ιράν από το σπίτι του στο Μαρ α Λάγκο, δείτε φωτογραφίες
Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του προέδρου των ΗΠΑ όπου ενημερώνεται για τις εξελίξεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ιράν «καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας» από την κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, αρκετές ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Μάλιστα αργότερα, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του προέδρου των ΗΠΑ όπου ενημερώνεται για τις εξελίξεις.

Νωρίτερα, ο Τραμπ συνομίλησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε η Καρολάιν Λέβιτ.

