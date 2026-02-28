Τι μπορεί να σημάνει η απόφαση ΗΠΑ και Ισραήλ να μπουν ξανά σε πόλεμο με το Ιράν;

Τραμπ και Νετανιάχου θεωρούν ότι αυτή είναι η ευκαιρία να ανατραπεί το θρησκευτικό καθεστώς του Ιράν, όμως το παράδειγμα του Ιράκ και της Λιβύης δείχνει ότι η αστάθεια στην περιοχή μπορεί να βαθύνει