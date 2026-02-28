Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Εκρήξεις σε πολλές πόλεις του Ιράν: Μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα της Τεχεράνης, εγκαταλείπουν οι κάτοικοι
Εκρήξεις έχουν ακουστεί στην Ισφαχάν, την Κομ, την Καράζ και την Κερμανσάχ
Εκρήξεις ακούγονται και σε άλλες πόλεις του Ιράν, εκτός της πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσε το FARS.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, εκρήξεις έχουν ακουστεί στην Ισφαχάν, την Κομ, την Καράζ και την Κερμανσάχ, ενώ το πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για εκρήξεις στην Ταμπρίζ.
Στο μεταξύ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στα πρατήρια βενζίνης της Τεχεράνης, καθώς πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας την εγκαταλείπουν.
Fars Haber Ajansı:— Gaye Sude Kayışlı (@GayeSudeKayisli) February 28, 2026
İsfahan, Kum, Kereç, Kirmanşah ve Tebriz'de patlamalar meydana geliyor. pic.twitter.com/4ZAlWy4H6w
