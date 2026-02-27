Άγνωστο αν το Ιράν εξακολουθεί να εμπλουτίζει ή όχι ουράνιο, λένε τα Ηνωμένα Έθνη, στο Ισφαχάν βρισκόταν το μεγαλύτερο μέρος

Το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου κυριαρχεί στις συζητήσεις ΗΠΑ και Ιράν - Έκθεση της IAEA που διανεμήθηκε στα κράτη μέλη του ΟΗΕ αναφέρει πως η Τεχεράνη δεν έχει επιτρέψει πρόσβαση στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις μετά τον 12ημερο πόλεμο