Άγνωστο αν το Ιράν εξακολουθεί να εμπλουτίζει ή όχι ουράνιο, λένε τα Ηνωμένα Έθνη, στο Ισφαχάν βρισκόταν το μεγαλύτερο μέρος
Το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου κυριαρχεί στις συζητήσεις ΗΠΑ και Ιράν - Έκθεση της IAEA που διανεμήθηκε στα κράτη μέλη του ΟΗΕ αναφέρει πως η Τεχεράνη δεν έχει επιτρέψει πρόσβαση στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις μετά τον 12ημερο πόλεμο
Το Ιράν δεν έχει επιτρέψει στην υπηρεσία πυρηνικής εποπτείας των Ηνωμένων Εθνών να αποκτήσει πρόσβαση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν από τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η οποία διανεμήθηκε στα κράτη-μέλη.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι, ως εκ τούτου, η υπηρεσία «δεν μπορεί να επαληθεύσει εάν το Ιράν έχει αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εμπλουτισμό», ούτε και «το μέγεθος του αποθέματος ουρανίου του Ιράν στις επηρεασμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις», ζήτημα το οποίο, όπως αναφέρεται, «πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη δυνατή επείγουσα προτεραιότητα».
«Ο γενικός διευθυντής καλεί το Ιράν να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την υπηρεσία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή των εγγυήσεων στο Ιράν», προστίθεται στην έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, μέρος του ουρανίου του Ιράν με τον υψηλότερο βαθμό εμπλουτισμού - κοντά σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή πυρηνικού όπλου - αποθηκευόταν σε υπόγειο χώρο των πυρηνικών εγκαταστάσεών του στο Ισφαχάν. Είναι η πρώτη φορά που η υπηρεσία αναφέρει το σημείο αποθήκευσης ουρανίου εμπλουτισμένου έως και σε ποσοστό 60% καθαρότητας, επίπεδο που προσεγγίζει το 90% το οποίο θεωρείται κατάλληλο για οπλική χρήση.
Η είσοδος του υπόγειου συγκροτήματος σηράγγων επλήγη από στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο η εγκατάσταση φαίνεται να έχει υποστεί περιορισμένες ζημιές, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
Εξαιρετικά ανήσυχος ο ύπατος αρμοστής για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων
Ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ δήλωσε «εξαιρετικά ανήσυχος» για τον κίνδυνο περιφερειακής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που το Ιράν βρίσκεται υπό την ισχυρή πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για τον κίνδυνο περιφερειακής στρατιωτικής κλιμάκωσης και τις συνέπειές της για τους πολίτες και ελπίζω ότι θα υπερισχύσει η φωνή της λογικής», είπε.
Ο Υπατος Αρμοστής ζήτησε άμεσο μορατόριουμ στην χρήση της θανατικής ποινής στο Ιράν προειδοποιώντας ότι δεκάδες επιπλέον άνθρωποι κινδυνεύουν με εκτέλεση μετά την πρώτη θανατική καταδίκη που απαγγέλθηκε αυτήν την εβδομάδα και συνδέεται με τις μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του Ιανουαρίου στο Ιράν.
«Είμαι σοκαρισμένος από τις πληροφορίες ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, έχουν καταδικαστεί σε θάνατο σε σχέση με τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας», είπε προσθέτοντας ότι 30 ακόνη άνθρωποι φαίνεται ότι κινδυνεύουν με την θανατική ποινή.
