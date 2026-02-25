Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Με τους Γουίτκοφ-Κούσνερ θα συναντηθεί αύριο ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Με τους Γουίτκοφ-Κούσνερ θα συναντηθεί αύριο ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Την είδηση έδωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να γνωστοποιήσει την τοποθεσία - Πακέτο ανασυγκρότησης της Ουκρανίας, προετοιμασία νέας τριμερούς και ανταλλαγή αιχμαλώτων, τα θέματα συζήτησης
Με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα συναντηθεί αύριο ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ με βασικά θέματα συζήτησης το πακέτο ανάκαμψης για την Ουκρανία, τις προετοιμασίες για την επικείμενη τριμερή συνάντηση ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής αιχμαλώτων.
Την πληροφορία γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους.
«Μόλις μίλησα με τον Ρουστέμ Ουμέροφ. Αύριο θα έχει συνάντηση με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές — με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ. Για πρώτη φορά θα συμμετάσχει και ο υπουργός Οικονομίας. Πρόκειται για διμερή συνάντηση με την αμερικανική πλευρά. Το πρώτο ζήτημα είναι το Πακέτο Ευημερίας, δηλαδή το πακέτο για την ανάκαμψη της Ουκρανίας. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες», δήλωσε ο Ζελένσκι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι προετοιμασίες για την τριμερή συνάντηση με ΗΠΑ και Ρωσία, η οποία, όπως ανέφερε, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου.
«Το τρίτο είναι η αποστολή που ανέθεσα στον Ουμέροφ: θα συζητήσει τις λεπτομέρειες της ανταλλαγή αιχμαλώτων. Ελπίζουμε ιδιαίτερα σε θετική έκβαση σε αυτό το ανθρωπιστικό σκέλος», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.
Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη στις 17 και 18 Φεβρουαρίου, είχε δηλώσει ότι ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί εντός δέκα ημερών, επίσης στη Γενεύη.
Την πληροφορία γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους.
«Μόλις μίλησα με τον Ρουστέμ Ουμέροφ. Αύριο θα έχει συνάντηση με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές — με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ. Για πρώτη φορά θα συμμετάσχει και ο υπουργός Οικονομίας. Πρόκειται για διμερή συνάντηση με την αμερικανική πλευρά. Το πρώτο ζήτημα είναι το Πακέτο Ευημερίας, δηλαδή το πακέτο για την ανάκαμψη της Ουκρανίας. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες», δήλωσε ο Ζελένσκι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι προετοιμασίες για την τριμερή συνάντηση με ΗΠΑ και Ρωσία, η οποία, όπως ανέφερε, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου.
«Το τρίτο είναι η αποστολή που ανέθεσα στον Ουμέροφ: θα συζητήσει τις λεπτομέρειες της ανταλλαγή αιχμαλώτων. Ελπίζουμε ιδιαίτερα σε θετική έκβαση σε αυτό το ανθρωπιστικό σκέλος», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.
Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη στις 17 και 18 Φεβρουαρίου, είχε δηλώσει ότι ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί εντός δέκα ημερών, επίσης στη Γενεύη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα