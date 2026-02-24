ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γαλλία Χιονοστιβάδα Σκιέρ Νεκροί

Αυξάνονται τα θύματα από τις χιονοστιβάδες στην Ευρώπη: Ακόμη δύο σκιέρ νεκρές στη Γαλλία

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν θαμμένες στο χιόνι, τους 30 νεκρούς έχει φτάσει ο τραγικός απολογισμός από την αρχή της σεζόν

Δύο γυναίκες που είχαν πάει για σκι την Κυριακή στην περιοχή Λα Σαπέλ ντ’Αμποντάνς, στην Άνω Σαβοΐα της ανατολικής Γαλλίας, βρέθηκαν θαμμένες στο χιόνι χθες, ανεβάζοντας σε 30 τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας χιονοστιβάδων από την έναρξη της σεζόν.

Οι δυο γυναίκες δεν παρουσιάστηκαν στη δουλειά τους το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση από φίλους και συναδέλφους. Το αυτοκίνητό τους βρέθηκε κοντά σε χιονοδρομικό κέντρο και αργότερα ελικόπτερο ανίχνευσε σήματα από πομποδέκτες σε σημείο όπου είχε προκληθεί χιονοστιβάδα.

Διασώστες εντόπισαν τις γυναίκες θαμμένες στο χιόνι, «σε βάθος 50 εκατ. και 1,5 μ. αντίστοιχα», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που είχαν προειδοποιήσει για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (Κατηγορίας 3) στην περιοχή.
