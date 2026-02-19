Το Λούβρο έχει γίνει «κράτος εν κράτει», το υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο, τονίζει εξεταστική επιτροπή στη Γαλλία
Το Λούβρο έχει γίνει «κράτος εν κράτει», το υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο, τονίζει εξεταστική επιτροπή στη Γαλλία

Επιτροπή που διερευνά ζητήματα ασφάλειας των μουσείων τόνισε ότι  «η διοίκηση του Μουσείου εμφανίζει σήμερα σοβαρές αδυναμίες»

Το Λούβρο έχει γίνει «κράτος εν κράτει», το υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο, τονίζει εξεταστική επιτροπή στη Γαλλία
Το Μουσείο του Λούβρου έχει εξελιχθεί σε «κράτος εν κράτει», σύμφωνα με τα όσα ανέφερε την Πέμπτη (19/2) η εξεταστική επιτροπή που διερευνά ζητήματα ασφάλειας των μουσείων.

Ο βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, Αλεξάντρ Πορτιέ, παρουσιάζοντας ενδιάμεσο απολογισμό των εργασιών της επιτροπής, υποστήριξε ότι «αυτό που εντυπωσιάζει είναι πως το Λούβρο έχει καταστεί ένα κράτος μέσα στο κράτος». Όπως σημείωσε, «η πεποίθησή μας σε αυτό το στάδιο είναι σαφής: η εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή το υπουργείο Πολιτισμού, οφείλει να ανακτήσει τον έλεγχο», προσθέτοντας ότι «η διοίκηση του Λούβρου εμφανίζει σήμερα σοβαρές αδυναμίες».

Ο ίδιος έκανε λόγο για ανάγκη αποκατάστασης μιας «αλυσίδας δυσλειτουργιών» που, όπως είπε, επέτρεψε τη διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου. Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες ασφάλειας μετά την κλοπή στο Λούβρο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης γνωστοποίησε ότι η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί και η πρόεδρος του μουσείου θα κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας που δρομολογήθηκε μετά το περιστατικό.
