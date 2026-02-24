Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Στο νοσοκομείο ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, ερευνάται για εμπλοκή στην υπόθεση Επστάιν
Στο νοσοκομείο ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, ερευνάται για εμπλοκή στην υπόθεση Επστάιν
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας και πρώην γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας και πρώην πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.
Το περιστατικό σημειώνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της νορβηγικής αστυνομίας σε βάρος του για υποψίες «σοβαρής διαφθοράς», που σχετίζονται με παλαιότερους δεσμούς του με τον καταδικασμένο Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.
Παράλληλα, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ έχει ζητήσει επίσημες εξηγήσεις από τον Γιάγκλαντ για ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη που φέρεται να έλαβε από τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην Επιτροπή Νόμπελ. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Kristian Berg Harpviken, ανέφερε δημόσια ότι τυχόν σημαντικές οικονομικές συναλλαγές στην επίμαχη περίοδο θα συνιστούσαν παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.
Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα Verdens Gang, που επικαλείται έγγραφα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάγκλαντ φέρεται να είχε ζητήσει από τον Επστάιν να εγγυηθεί για την αγορά διαμερίσματος, χωρίς να είναι γνωστή η κατάληξη του αιτήματος.
Τα ίδια έγγραφα αναφέρουν ότι ο Γιάγκλαντ φιλοξενήθηκε στην κατοικία του Επστάιν στη Νέα Υόρκη το 2018, καθώς και σε διαμέρισμά του στο Παρίσι το 2015 και το 2018. Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός και η οικογένειά του φέρονται να είχαν προγραμματίσει ταξίδι στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν το 2014, το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.
Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης την άρση της ασυλίας που διαθέτει ο Γιάγκλαντ ως πρώην γενικός γραμματέας του Οργανισμού.
Ο 75χρονος πολιτικός διετέλεσε πρωθυπουργός της Νορβηγίας την περίοδο 1996–1997, πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης από το 2009 έως το 2015 και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2009 έως το 2019.
Το περιστατικό σημειώνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της νορβηγικής αστυνομίας σε βάρος του για υποψίες «σοβαρής διαφθοράς», που σχετίζονται με παλαιότερους δεσμούς του με τον καταδικασμένο Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.
Παράλληλα, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ έχει ζητήσει επίσημες εξηγήσεις από τον Γιάγκλαντ για ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη που φέρεται να έλαβε από τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην Επιτροπή Νόμπελ. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Kristian Berg Harpviken, ανέφερε δημόσια ότι τυχόν σημαντικές οικονομικές συναλλαγές στην επίμαχη περίοδο θα συνιστούσαν παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) February 24, 2026
Norway’s former Prime Minister and ex-chairman of the Norwegian Nobel Committee Thorbjørn Jagland has reportedly been hospitalized after a suicide attempt.
The Norwegian police recently launched an investigation against him in connection with the Epstein Files. pic.twitter.com/SgaBhdmWgq
Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα Verdens Gang, που επικαλείται έγγραφα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάγκλαντ φέρεται να είχε ζητήσει από τον Επστάιν να εγγυηθεί για την αγορά διαμερίσματος, χωρίς να είναι γνωστή η κατάληξη του αιτήματος.
Τα ίδια έγγραφα αναφέρουν ότι ο Γιάγκλαντ φιλοξενήθηκε στην κατοικία του Επστάιν στη Νέα Υόρκη το 2018, καθώς και σε διαμέρισμά του στο Παρίσι το 2015 και το 2018. Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός και η οικογένειά του φέρονται να είχαν προγραμματίσει ταξίδι στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν το 2014, το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.
Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης την άρση της ασυλίας που διαθέτει ο Γιάγκλαντ ως πρώην γενικός γραμματέας του Οργανισμού.
Ο 75χρονος πολιτικός διετέλεσε πρωθυπουργός της Νορβηγίας την περίοδο 1996–1997, πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης από το 2009 έως το 2015 και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2009 έως το 2019.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα