Στο νοσοκομείο ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, ερευνάται για εμπλοκή στην υπόθεση Επστάιν
ΚΟΣΜΟΣ
Θόρμπιορν Γιάγκλαντ Τζέφρεϊ Επστάιν

Στο νοσοκομείο ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, ερευνάται για εμπλοκή στην υπόθεση Επστάιν

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας και πρώην γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας

Στο νοσοκομείο ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, ερευνάται για εμπλοκή στην υπόθεση Επστάιν
21 ΣΧΟΛΙΑ
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας και πρώην πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της νορβηγικής αστυνομίας σε βάρος του για υποψίες «σοβαρής διαφθοράς», που σχετίζονται με παλαιότερους δεσμούς του με τον καταδικασμένο Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Παράλληλα, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ έχει ζητήσει επίσημες εξηγήσεις από τον Γιάγκλαντ για ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη που φέρεται να έλαβε από τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην Επιτροπή Νόμπελ. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Kristian Berg Harpviken, ανέφερε δημόσια ότι τυχόν σημαντικές οικονομικές συναλλαγές στην επίμαχη περίοδο θα συνιστούσαν παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.



Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα Verdens Gang, που επικαλείται έγγραφα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάγκλαντ φέρεται να είχε ζητήσει από τον Επστάιν να εγγυηθεί για την αγορά διαμερίσματος, χωρίς να είναι γνωστή η κατάληξη του αιτήματος.

Τα ίδια έγγραφα αναφέρουν ότι ο Γιάγκλαντ φιλοξενήθηκε στην κατοικία του Επστάιν στη Νέα Υόρκη το 2018, καθώς και σε διαμέρισμά του στο Παρίσι το 2015 και το 2018. Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός και η οικογένειά του φέρονται να είχαν προγραμματίσει ταξίδι στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν το 2014, το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης την άρση της ασυλίας που διαθέτει ο Γιάγκλαντ ως πρώην γενικός γραμματέας του Οργανισμού.

Κλείσιμο
Ο 75χρονος πολιτικός διετέλεσε πρωθυπουργός της Νορβηγίας την περίοδο 1996–1997, πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης από το 2009 έως το 2015 και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2009 έως το 2019.
21 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης