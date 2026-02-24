Είκοσι κυβερνήσεις καταδικάζουν τα νέα μέτρα του Ισραήλ για ενίσχυση του ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
ΚΟΣΜΟΣ
Δυτική Όχθη Ισραήλ

Είκοσι κυβερνήσεις καταδικάζουν τα νέα μέτρα του Ισραήλ για ενίσχυση του ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Κοινή ανακοίνωση από Βραζιλία έως Σαουδική Αραβία, λόγος για de facto προσάρτηση και απειλή στη λύση των δύο κρατών

Είκοσι κυβερνήσεις καταδικάζουν τα νέα μέτρα του Ισραήλ για ενίσχυση του ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Περίπου είκοσι κυβερνήσεις, από τη Βραζιλία έως τη Σαουδική Αραβία και από τη Γαλλία έως την Ισπανία, καταδίκασαν «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» τα πρόσφατα μέτρα του Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για στρατηγική που οδηγεί σε de facto προσάρτηση και υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών.

Σε κοινή ανακοίνωση, τα υπουργεία Εξωτερικών των κρατών που συνυπογράφουν επισημαίνουν ότι «αυτές οι τελευταίες αποφάσεις εγγράφονται σε οφθαλμοφανή στρατηγική με σκοπό να μεταβληθεί η κατάσταση στο πεδίο και να συνεχιστεί η απαράδεκτη de facto προσάρτηση».

Στις αρχές του μήνα, η ισραηλινή κυβέρνηση προχώρησε σε σειρά μέτρων για την αύξηση του ελέγχου της στη Δυτική Όχθη, περιοχή που κατέχει από το 1967. Τα μέτρα αφορούν και τομείς που, βάσει των συμφωνιών του Όσλο της δεκαετίας του 1990, τελούν υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής. Οι συμφωνίες αυτές θεωρούνται σήμερα ουσιαστικά ανενεργές.

«Άμεση επίθεση κατά της λύσης των δύο κρατών»

Η κοινή ανακοίνωση τονίζει ότι «οι ενέργειες αυτού του είδους αποτελούν εσκεμμένη και άμεση επίθεση εναντίον της βιωσιμότητας του παλαιστινιακού κράτους και της εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών».

Οι κυβερνήσεις καλούν την ισραηλινή κυβέρνηση «να επανεξετάσει αμέσως αυτές τις αποφάσεις» και να «σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις» της.

Μεταξύ των χωρών που συνυπογράφουν περιλαμβάνονται σκανδιναβικά κράτη, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Ινδονησία. Την ανακοίνωση προσυπογράφουν επίσης οργανισμοί όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, με έδρα τη Σαουδική Αραβία.

Την περασμένη εβδομάδα, 85 κράτη-μέλη του ΟΗΕ είχαν ήδη καταδικάσει τα συγκεκριμένα μέτρα.

Ο εποικισμός και η σημερινή κυβέρνηση Νετανιάχου

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης συνεχίζεται αδιάλειπτα από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, έχει ενταθεί επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία θεωρείται η πιο δεξιά στην ιστορία του Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πέραν της ανατολικής Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης