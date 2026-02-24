Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Είκοσι κυβερνήσεις καταδικάζουν τα νέα μέτρα του Ισραήλ για ενίσχυση του ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Είκοσι κυβερνήσεις καταδικάζουν τα νέα μέτρα του Ισραήλ για ενίσχυση του ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κοινή ανακοίνωση από Βραζιλία έως Σαουδική Αραβία, λόγος για de facto προσάρτηση και απειλή στη λύση των δύο κρατών
Περίπου είκοσι κυβερνήσεις, από τη Βραζιλία έως τη Σαουδική Αραβία και από τη Γαλλία έως την Ισπανία, καταδίκασαν «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» τα πρόσφατα μέτρα του Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για στρατηγική που οδηγεί σε de facto προσάρτηση και υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών.
Σε κοινή ανακοίνωση, τα υπουργεία Εξωτερικών των κρατών που συνυπογράφουν επισημαίνουν ότι «αυτές οι τελευταίες αποφάσεις εγγράφονται σε οφθαλμοφανή στρατηγική με σκοπό να μεταβληθεί η κατάσταση στο πεδίο και να συνεχιστεί η απαράδεκτη de facto προσάρτηση».
Στις αρχές του μήνα, η ισραηλινή κυβέρνηση προχώρησε σε σειρά μέτρων για την αύξηση του ελέγχου της στη Δυτική Όχθη, περιοχή που κατέχει από το 1967. Τα μέτρα αφορούν και τομείς που, βάσει των συμφωνιών του Όσλο της δεκαετίας του 1990, τελούν υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής. Οι συμφωνίες αυτές θεωρούνται σήμερα ουσιαστικά ανενεργές.
Οι κυβερνήσεις καλούν την ισραηλινή κυβέρνηση «να επανεξετάσει αμέσως αυτές τις αποφάσεις» και να «σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις» της.
Μεταξύ των χωρών που συνυπογράφουν περιλαμβάνονται σκανδιναβικά κράτη, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Ινδονησία. Την ανακοίνωση προσυπογράφουν επίσης οργανισμοί όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, με έδρα τη Σαουδική Αραβία.
Την περασμένη εβδομάδα, 85 κράτη-μέλη του ΟΗΕ είχαν ήδη καταδικάσει τα συγκεκριμένα μέτρα.
Πέραν της ανατολικής Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους.
Σε κοινή ανακοίνωση, τα υπουργεία Εξωτερικών των κρατών που συνυπογράφουν επισημαίνουν ότι «αυτές οι τελευταίες αποφάσεις εγγράφονται σε οφθαλμοφανή στρατηγική με σκοπό να μεταβληθεί η κατάσταση στο πεδίο και να συνεχιστεί η απαράδεκτη de facto προσάρτηση».
Στις αρχές του μήνα, η ισραηλινή κυβέρνηση προχώρησε σε σειρά μέτρων για την αύξηση του ελέγχου της στη Δυτική Όχθη, περιοχή που κατέχει από το 1967. Τα μέτρα αφορούν και τομείς που, βάσει των συμφωνιών του Όσλο της δεκαετίας του 1990, τελούν υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής. Οι συμφωνίες αυτές θεωρούνται σήμερα ουσιαστικά ανενεργές.
«Άμεση επίθεση κατά της λύσης των δύο κρατών»Η κοινή ανακοίνωση τονίζει ότι «οι ενέργειες αυτού του είδους αποτελούν εσκεμμένη και άμεση επίθεση εναντίον της βιωσιμότητας του παλαιστινιακού κράτους και της εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών».
Οι κυβερνήσεις καλούν την ισραηλινή κυβέρνηση «να επανεξετάσει αμέσως αυτές τις αποφάσεις» και να «σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις» της.
Μεταξύ των χωρών που συνυπογράφουν περιλαμβάνονται σκανδιναβικά κράτη, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Ινδονησία. Την ανακοίνωση προσυπογράφουν επίσης οργανισμοί όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, με έδρα τη Σαουδική Αραβία.
Την περασμένη εβδομάδα, 85 κράτη-μέλη του ΟΗΕ είχαν ήδη καταδικάσει τα συγκεκριμένα μέτρα.
Ο εποικισμός και η σημερινή κυβέρνηση ΝετανιάχουΟ εποικισμός της Δυτικής Όχθης συνεχίζεται αδιάλειπτα από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, έχει ενταθεί επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία θεωρείται η πιο δεξιά στην ιστορία του Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Πέραν της ανατολικής Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα