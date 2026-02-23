Δέσμευση Πούτιν για ενίσχυση στρατού και πυρηνικών δυνάμεων εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντιμίρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Δέσμευση Πούτιν για ενίσχυση στρατού και πυρηνικών δυνάμεων εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία

«Ύψιστη προτεραιότητα η ανάπτυξη της πυρηνικής τριάδας μετά τη λήξη της New START», λέει ο Ρώσος πρόεδρος – Τέσσερα χρόνια από την έναρξη της εισβολής

Δέσμευση Πούτιν για ενίσχυση στρατού και πυρηνικών δυνάμεων εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία
Την ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας χαρακτήρισε «ύψιστη προτεραιότητα» ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μήνυμά του για την Ημέρα του Υπερασπιστή της Πατρίδας, μετά τη λήξη της τελευταίας διμερούς συνθήκης ελέγχου πυρηνικών εξοπλισμών μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, της New START. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί η ενίσχυση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν στην Ουκρανία.

Στο μήνυμά του προς τα μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο Πούτιν ανέφερε ότι «η ανάπτυξη της πυρηνικής τριάδας, η οποία εγγυάται την ασφάλεια της Ρωσίας και διασφαλίζει αποτελεσματικά τη στρατηγική αποτροπή και την ισορροπία δυνάμεων παγκοσμίως, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα».

Ο όρος «πυρηνική τριάδα» αναφέρεται στα τρία σκέλη του στρατηγικού πυρηνικού οπλοστασίου: τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους εδάφους, τα πυρηνικά υποβρύχια και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη.

Ενίσχυση στρατού και ναυτικού

Ο Ρώσος πρόεδρος δεσμεύτηκε επίσης ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες «ενίσχυσης του στρατού και του ναυτικού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκομίσαμε στη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Ο όρος «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» χρησιμοποιείται από τη Μόσχα για να περιγράψει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, με την επέτειο να συμπληρώνεται την Τρίτη.

«Θα εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την ποιότητα και τις δυνατότητες όλων των υπόλοιπων κλάδων και υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων, να βελτιώνουμε την ετοιμότητα και την κινητικότητά τους, καθώς και την ικανότητά τους να επιχειρούν σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και στις πιο δυσμενείς», πρόσθεσε.

Λήξη της New START και νέα δεδομένα

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ, οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις παγκοσμίως, δεν δεσμεύονται πλέον από συμφωνία ελέγχου πυρηνικών εξοπλισμών, μετά τη λήξη της ισχύος της συνθήκης New START στις αρχές Φεβρουαρίου.

Παρά την εκπνοή της συμφωνίας, η Μόσχα έχει διαβεβαιώσει ότι θα διατηρήσει «υπεύθυνη» προσέγγιση και θα συνεχίσει να τηρεί τα όρια που προβλέπονταν για το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Κλείσιμο
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και τις σχέσεις Ρωσίας – Δύσης να παραμένουν σε ιδιαίτερα τεταμένο επίπεδο.
