«Εξάγωνο» συμμαχιών με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο και αραβικά κράτη θέλει ο Νετανιάχου απέναντι σε σιιτικό και σουνιτικό εξτρεμισμό

Ενόψει της επίσκεψης στο Ισραήλ του Ινδού πρωθυπουργού ο Νετανιάχου έριξε φως στις επιδιώξεις του για την αναχαίτιση του «σιιτικού» άξονα του Ιράν αλλά και του «σουνιτικού» Ισλάμ που αφορά στις προσπάθειες της Τουρκίας και του Πακιστάν να προσεταιριστούν χώρες όπως η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία