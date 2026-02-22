Επανάληψη του διαλόγου Ιράν - ΗΠΑ στη Γενεύη για το πυρηνικό της πρόγραμμα προαναγγέλλει η Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ

Επανάληψη του διαλόγου Ιράν - ΗΠΑ στη Γενεύη για το πυρηνικό της πρόγραμμα προαναγγέλλει η Τεχεράνη

Την Πέμπτη αναμένεται να συναντηθεί ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί με τον απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ

Επανάληψη του διαλόγου Ιράν - ΗΠΑ στη Γενεύη για το πυρηνικό της πρόγραμμα προαναγγέλλει η Τεχεράνη
Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον θα επαναληφθούν πιθανότατα την προσεχή Πέμπτη στη Γενεύη και θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε  συγκεκριμένα ότι αναμένει να έχει συνομιλίες την Πέμπτη στη Γενεύη με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ χωρίς όμως να διευκρινίσει εάν η Τεχεράνη έχει έτοιμο το σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά. 

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η πρόταση της Τεχεράνης για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αφορά αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα. Όπως ανέφερε, η ιρανική πλευρά θεωρεί ότι η επιστροφή σε ένα σαφές και περιορισμένο πλαίσιο συζήτησης αυξάνει τις πιθανότητες προόδου.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει πως οποιαδήποτε νέα συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν του πυρηνικού προγράμματος, το βαλλιστικό οπλοστάσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τη στήριξη που παρέχει σε περιφερειακές οργανώσεις. Σε παλαιότερες τοποθετήσεις του, έχει υπογραμμίσει ότι χωρίς αυτά τα στοιχεία, οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να χαρακτηριστούν «ουσιαστικές».

