Πέντε πτώματα μεταναστών ξεβράστηκαν σε παραλία της Λιβυής, φόβοι για περισσότερους νεκρούς
Μεταξύ των θυμάτων δύο γυναίκες – Μαρτυρίες για πτώμα παιδιού που παρασύρθηκε ξανά στη θάλασσα
Πέντε πτώματα μεταναστών, ανάμεσά τους δύο γυναίκες, ξεβράστηκαν στα παράλια της Κασρ αλ Αχιάρ, ανατολικά της Τρίπολης, όπως δήλωσε το Σάββατο αξιωματικός της λιβυκής αστυνομίας στο Reuters, εκφράζοντας φόβους για περαιτέρω τραγικές ανακαλύψεις.
Ο Χάσαν αλ Γκαουίλ, προϊστάμενος ερευνών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν πως το πτώμα ενός παιδιού ξεβράστηκε στην ακτή, ωστόσο τα κύματα το παρέσυραν εκ νέου στα ανοικτά. Όπως είπε, κλήθηκε η ακτοφυλακή προκειμένου να το εντοπίσει. Διευκρίνισε ακόμη ότι όλοι οι νεκροί είχαν σκουρόχρωμο δέρμα.
Τα πτώματα εντοπίστηκαν στην παραλία Εμχαμίντ αλ Σαρίφ, στο δυτικό τμήμα της πόλης, από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές. Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν την ακτή όπου ξεβράστηκαν οι σοροί, με ορισμένες να διακρίνονται να φέρουν μαύρα φουσκωτά σωσίβια.
Στις 9 Φεβρουαρίου, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι φουσκωτή λέμβος με 55 παράτυπους μετανάστες ανετράπη ανοικτά των ακτών της Ζουάρα, στη Λιβύη. Δύο γυναίκες διασώθηκαν, ενώ η τύχη των υπολοίπων παραμένει άγνωστη.
Μετά την ανατροπή και τον θάνατο του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη έχει καταστεί ένα από τα βασικά σημεία αναχώρησης για πρόσφυγες και μετανάστες που επιχειρούν να διαφύγουν από ένοπλες συγκρούσεις και συνθήκες φτώχειας, με προορισμό την Ευρώπη.
Ενημέρωση της Ερυθράς Ημισελήνου«Αναφέραμε το συμβάν στην Ερυθρά Ημισέληνο, προκειμένου να περισυλλέξει τα πτώματα», δήλωσε ο Γκαουίλ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν φόβοι πως ενδέχεται να ξεβραστούν και άλλα πτώματα στις ακτές το προσεχές διάστημα.
