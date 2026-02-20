Ιταλός εκπαίδευσε... τον σκύλο του να πετάει τα σκουπίδια στον δρόμο

Συνεργό στην παρανομία έκανε τον καλύτερο φίλο του ένας άνδρας από την Κατάνια της Σικελίας, για να αποφύγει τις κάμερες που έχουν εγκατασταθεί για την καταπολέμηση της παράνομης απόρριψης απορριμμάτων.

Ο φίλος αυτός είναι φυσικά ο σκύλος του που ανέλαβε το έργο για χάρη του κηδεμόνα του.

Το περιστατικό περιγράφεται λεπτομερώς σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της πόλης της Κατάνια στο Facebook.





Το βίντεο, αναφέρει ο Guardian, δείχνει ένα μικρό σκυλί να τρέχει κατά μήκος του δρόμου στην περιοχή Σαν Τζόρτζιο της Κατάνια με μια σακούλα σκουπιδιών στο στόμα του. Μετά το σκυλάκι την πετά με προσοχή στον δρόμο.

Το όλο σκηνικό δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας, λένε οι Αρχές: το ζώο είχε εκπαιδευτεί να γλιτώσει τον ιδιοκτήτη του από το «αδίκημα» να πετάει παράνομα τα σκουπίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί και του έχει επιβληθεί πρόστιμο.

Η παράνομη απόρριψη απορριμμάτων είναι ένα επίμονο πρόβλημα στην Ιταλία, ιδίως στο νότο, με σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος. Το 2023, καταγράφηκαν περισσότερες από 9.300 παραβάσεις σχετικές με τα απορρίμματα, μια αύξηση 66% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ως απάντηση, οι δήμοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο κάμερες παρακολούθησης και κάμερες-παγίδες που ενεργοποιούνται με την κίνηση. Αυτό συμβαίνει και στο Παλέρμο όπου πλέον το 93% των προστίμων για την παράνομη απόρριψη σκουπιδιών προέρχεται από τις κάμερες.

Τα πρόστιμα είναι μάλιστα πολύ τσουχτερά και κυμαίνονται από 1.500 ως τα 18.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείονται και οι ποινικές διώξεις.