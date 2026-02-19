Ο Στάρμερ αρνείται να παραχωρήσει στις ΗΠΑ βρετανικές βάσεις στον Ινδικό Ωκεανό για επίθεση στο Ιράν, έξαλλος ο Τραμπ
Ο Στάρμερ αρνείται να παραχωρήσει στις ΗΠΑ βρετανικές βάσεις στον Ινδικό Ωκεανό για επίθεση στο Ιράν, έξαλλος ο Τραμπ
Σύμφωνα με τους Times, ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να κάνουν χρήση της βάσης στην ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι εξοργισμένος
Το Ηνωμένο Βασίλειο αρνήθηκε να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στον Ινδικό Ωκεανό για πιθανό πλήγμα κατά του Ιράν, προκαλώντας την οργή του Ντόναλντ Τραμπ και επιβαρύνοντας περαιτέρω τις σχέσεις του με τον Κιρ Στάρμερ, εν μέσω εντεινόμενων στρατιωτικών προετοιμασιών στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες των Times, το Λονδίνο δεν έχει ακόμη δώσει άδεια στην Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει βάσεις της RAF για ενδεχόμενη επίθεση κατά της Τεχεράνης, επικαλούμενο ανησυχίες ότι μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Η απόφαση αυτή φέρεται να προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Αμυντικοί αξιωματούχοι φέρεται να ενημέρωσαν τον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα είναι έτοιμες να ξεκινήσουν πόλεμο έως το Σάββατο, έπειτα από σημαντική ενίσχυση αμερικανικών αεροσκαφών και πλοίων τις τελευταίες ημέρες. Με την ανάπτυξη περίπου 50 επιπλέον μαχητικών, ιπτάμενων τάνκερ ανεφοδιασμού και άλλων αεροσκαφών προς τη Μέση Ανατολή, τα διαθέσιμα μέσα αναμένεται να φτάσουν στο απαιτούμενο επίπεδο για την έναρξη αεροπορικών πληγμάτων μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ επικοινώνησε με τον Στάρμερ σχετικά με το τελεσίγραφο που έχει θέσει στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την επόμενη ημέρα, ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social μήνυμα με το οποίο επέκρινε το Ηνωμένο Βασίλειο για τα σχέδιά του να ρυθμίσει το μέλλον των Νησιών Τσάγκος με τον Μαυρίκιο.
«Λέω στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι οι μισθώσεις δεν είναι καλή ιδέα όταν πρόκειται για χώρες και ότι κάνει μεγάλο λάθος συνάπτοντας μίσθωση 100 ετών με όποιον "διεκδικεί" δικαιώματα, τίτλο και συμφέροντα στην ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία, στρατηγικά τοποθετημένη στον Ινδικό Ωκεανό», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Πρόσθεσε ότι, εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία, «ενδέχεται να είναι αναγκαίο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν την ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία και το αεροδρόμιο στο Fairford, προκειμένου να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση από ένα ιδιαίτερα ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς».
Υπάρχει ισχυρό προηγούμενο στη βρετανική στάση έναντι προληπτικών πληγμάτων. Πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ, ο τότε γενικός εισαγγελέας λόρδος Γκόλντσμιθ είχε δηλώσει ότι το διεθνές δίκαιο δικαιολογεί τη χρήση βίας μόνο για αυτοάμυνα σε περίπτωση πραγματικής ή επικείμενης επίθεσης. Αργότερα υποστήριξε ότι σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ καθιστούσε τη σύγκρουση στο Ιράκ νόμιμη.
Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η στήριξη της κυβέρνησης σε πλήγμα κατά του Ιράν θα ήταν νόμιμη βάσει διεθνούς δικαίου, καθώς η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε «άλλες φιλικές χώρες».
«Θα είμαστε πάντα έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί να πολεμήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πρέπει να παραμείνουν ισχυροί απέναντι στον Woke-ισμό και σε άλλα προβλήματα. ΜΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΤΗ ΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΑΡΣΙΑ!» κατέληξε.
Η ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία, το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους Τσάγκος, χρησιμοποιείται ως κοινή βρετανοαμερικανική βάση από τη δεκαετία του 1970. Βάσει της συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα επαναμισθώσει τη Ντιέγκο Γκαρσία για 99 χρόνια, με μέσο ετήσιο κόστος 101 εκατ. λιρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες των Times, το Λονδίνο δεν έχει ακόμη δώσει άδεια στην Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει βάσεις της RAF για ενδεχόμενη επίθεση κατά της Τεχεράνης, επικαλούμενο ανησυχίες ότι μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Η απόφαση αυτή φέρεται να προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Δεν στηρίζει ο ΤραμπΌπως αναφέρει το δημοσίευμα, η διαφωνία για τη χρήση των βρετανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων βρίσκεται πίσω από την απόσυρση της στήριξης του Τραμπ στη συμφωνία του Βρετανού πρωθυπουργού για την παραχώρηση των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο.
Ο Λευκός Οίκος φέρεται να επεξεργάζεται λεπτομερές στρατιωτικό σχέδιο επίθεσης κατά του Ιράν, το οποίο θα περιλαμβάνει τη χρήση τόσο της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό όσο και της RAF Fairford στο Γκλόστερσιρ, όπου σταθμεύει ο στόλος βαρέων βομβαρδιστικών των ΗΠΑ στην Ευρώπη.
Latest @thehill: The US should take control of the Chagos Archipelago and name one of the islands after President Trump. The UK is no longer capable of governing and protecting its own territory and interests. The US needs to secure the military base on Diego Garcia.…— Drew Hale (@DrewHaleDC) February 10, 2026
Αμυντικοί αξιωματούχοι φέρεται να ενημέρωσαν τον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα είναι έτοιμες να ξεκινήσουν πόλεμο έως το Σάββατο, έπειτα από σημαντική ενίσχυση αμερικανικών αεροσκαφών και πλοίων τις τελευταίες ημέρες. Με την ανάπτυξη περίπου 50 επιπλέον μαχητικών, ιπτάμενων τάνκερ ανεφοδιασμού και άλλων αεροσκαφών προς τη Μέση Ανατολή, τα διαθέσιμα μέσα αναμένεται να φτάσουν στο απαιτούμενο επίπεδο για την έναρξη αεροπορικών πληγμάτων μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Μόνο για στρατιωτικές επιχειρήσειςΩστόσο, βάσει μακροχρόνιων συμφωνιών με τον Λευκό Οίκο, οι βρετανικές βάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για στρατιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με την Ντάουνινγκ Στριτ. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει τυπική διάκριση μεταξύ χώρας που διεξάγει επίθεση και χώρας που παρέχει υποστήριξη, εφόσον η δεύτερη έχει «γνώση των περιστάσεων μιας διεθνώς παράνομης πράξης».
Την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ επικοινώνησε με τον Στάρμερ σχετικά με το τελεσίγραφο που έχει θέσει στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την επόμενη ημέρα, ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social μήνυμα με το οποίο επέκρινε το Ηνωμένο Βασίλειο για τα σχέδιά του να ρυθμίσει το μέλλον των Νησιών Τσάγκος με τον Μαυρίκιο.
«Λέω στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι οι μισθώσεις δεν είναι καλή ιδέα όταν πρόκειται για χώρες και ότι κάνει μεγάλο λάθος συνάπτοντας μίσθωση 100 ετών με όποιον "διεκδικεί" δικαιώματα, τίτλο και συμφέροντα στην ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία, στρατηγικά τοποθετημένη στον Ινδικό Ωκεανό», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Πρόσθεσε ότι, εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία, «ενδέχεται να είναι αναγκαίο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν την ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία και το αεροδρόμιο στο Fairford, προκειμένου να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση από ένα ιδιαίτερα ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς».
Οποιαδήποτε επιχείρηση να συμμορφώνεται με το βρετανικό δίκαιοΤο 2021, ο σημερινός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είχε ζητήσει στη Βουλή των Κοινοτήτων διευκρινίσεις από την τότε συντηρητική κυβέρνηση σχετικά με τη χρήση βρετανικών βάσεων από αμερικανικές δυνάμεις. Του είχε απαντηθεί ότι οποιαδήποτε επιχείρηση θα έπρεπε να συμμορφώνεται με το βρετανικό δίκαιο και την ερμηνεία του διεθνούς δικαίου από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Υπάρχει ισχυρό προηγούμενο στη βρετανική στάση έναντι προληπτικών πληγμάτων. Πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ, ο τότε γενικός εισαγγελέας λόρδος Γκόλντσμιθ είχε δηλώσει ότι το διεθνές δίκαιο δικαιολογεί τη χρήση βίας μόνο για αυτοάμυνα σε περίπτωση πραγματικής ή επικείμενης επίθεσης. Αργότερα υποστήριξε ότι σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ καθιστούσε τη σύγκρουση στο Ιράκ νόμιμη.
Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η στήριξη της κυβέρνησης σε πλήγμα κατά του Ιράν θα ήταν νόμιμη βάσει διεθνούς δικαίου, καθώς η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε «άλλες φιλικές χώρες».
«Θα είμαστε πάντα έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί να πολεμήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πρέπει να παραμείνουν ισχυροί απέναντι στον Woke-ισμό και σε άλλα προβλήματα. ΜΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΤΗ ΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΑΡΣΙΑ!» κατέληξε.
Αναγκαία η συμφωνία με τον ΜαυρίκιοΗ βρετανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η συμφωνία με τον Μαυρίκιο είναι αναγκαία για λόγους ασφάλειας και θα αποτρέψει δαπανηρή νομική διαμάχη για το έδαφος.
Η ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία, το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους Τσάγκος, χρησιμοποιείται ως κοινή βρετανοαμερικανική βάση από τη δεκαετία του 1970. Βάσει της συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα επαναμισθώσει τη Ντιέγκο Γκαρσία για 99 χρόνια, με μέσο ετήσιο κόστος 101 εκατ. λιρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα