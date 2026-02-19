Ο Στάρμερ αρνείται να παραχωρήσει στις ΗΠΑ βρετανικές βάσεις στον Ινδικό Ωκεανό για επίθεση στο Ιράν, έξαλλος ο Τραμπ

Σύμφωνα με τους Times, ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να κάνουν χρήση της βάσης στην ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι εξοργισμένος