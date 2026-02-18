Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί την βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν και χαρακτηρίζει λάθος την εκχώρηση των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο

Μην εκχωρείτε το Ντιέγκο Γκαρσία, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, λίγες ώρες αφότου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή του στη συμφωνία του Λονδίνου για την επιστροφή των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο και την ενοικίαση της βάσης για διάστημα 99 ετών