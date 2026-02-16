Αρχεία Επστάιν: Έστελνε ετήσιες δωρεές $50.000 σε φοιτητικές λέσχες του Χάρβαρντ ακόμα και μετά την καταδίκη του

Τουλάχιστον 375.000 δολάρια μετά το 2013 έστειλε ο χρηματιστής στις λέσχες, για να εξασφαλίζει την παρουσία του σε λαμπρές εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου - Ευρύτερη η σύνδεση που είχε ο Επστάιν με το Χάρβαρντ