Η Φον ντερ Λάιεν θα επισκεφθεί τη Γροιλανδία τον Μάρτιο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
αναμένεται να επισκεφθεί τη Γροιλανδία
τον Μάρτιο, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη στήριξης προς τη Δανία και το ημιαυτόνομο έδαφός της.
Η επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, επιβεβαίωσε ότι το ταξίδι έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
Όπως διευκρίνισε, η επίσκεψη στη Γροιλανδία εντάσσεται σε ευρύτερη περιοδεία στην Αρκτική, περιοχή που έχει συγκεντρώσει αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά τις αναφορές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.
Πρόσφατα, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την έναρξη της νέας αποστολής «Arctic Sentry», με στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης και της ασφάλειας στην Αρκτική, εν μέσω συζητήσεων για αυξανόμενο ρωσικό και κινεζικό ενδιαφέρον.