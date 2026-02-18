Λουκέτο στην Ελληνική Υπηρεσία βάζει η DW μετά από 62 χρόνια, προχωρά σε περικοπές 21 εκατ. ευρώ

Η Ελλάδα δεν θεωρείται χώρα ενδιαφέροντος πλέον εν αντιθέσει με άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία ή η Τουρκία, όπου η τοπικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν την λειτουργία τους