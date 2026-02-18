Δείτε βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικοί συναντούν τον Βρετανό που σκότωσε την κόρη του όταν καβγάδισαν για τον Τραμπ
Η 23χρονη κόρη του Λούσι είχε πέσει νεκρή από τα χέρια του πατέρα της
Με μια ψυχραιμία που δεν φαίνεται να ταιριάζει με όσα συνέβησαν, ο Κρις Χάρισον φαίνεται να δίνει εξηγήσεις σε αστυνομικούς που έφτασαν στο σπίτι του μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της κόρης του από τα χέρια του.
Στο βίντεο από την κάμερα πάνω στους αστυνομικούς που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές, βλέπουμε όσα συνέβησαν στην κατοικία του Χάρισον, που είναι Βρετανός, σε προάστιο του Ντάλας.
Το περιστατικό συνέβη στις 10 Ιανουαρίου 2025.
Λίγο νωρίτερα, η 23χρονη κόρη του Λούσι είχε πέσει νεκρή από το όπλο του, χτυπημένη στο στήθος. Σύμφωνα με πληροφορίες που ήλθαν αργότερα στο φως, πατέρας και κόρη είχαν καβγαδίσει με αφορμή τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ωστόσο ο Χάρισον παρουσιάζει την δική του εκδοχή.
Στους αστυνομικούς επιβεβαίωσε αρχικά ότι το θύμα είναι η κόρη του.
Ήμασταν έτοιμοι να πάμε στο αεροδρόμιο και συζητούσαμε για όπλα, ακούγεται να λέει. Με ρώτησε αν έχω όπλο και απάντησα «ναι», είπε. Το όπλο εκπυρσοκρότησε, δικαιολογήθηκε στη συνέχεια.
Μετά ο Χάρισον είπε ότι το όπλο συνήθως το έχει σε κλειδωμένο σε ασφαλές κιβώτιο. Μετά τον μοιραίο πυροβολισμό της κοπέλας το άφησε στο κρεβάτι.
